दिल्ली: दो मामले में पतियों से अनबन के बाद महिलाओं ने लगाई फांसी

सेक्टर-49 के बरौला गांव में रहने वाली एक महिला ने पति से झगड़ा होने पर फांसी लगाकर जान दे दी। जबकि एक अन्य मामले में सलारपुर गांव में रहने वाली एक महिला ने पति से अनबन के कारण पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोनों मामलों में पुलिस को आत्महत्या से संबंधित कोई पत्र नहीं मिला है। सलारपुर में 7 साल की बेटी ने कमरे में पंखे से लटकी मां को देखकर पिता को फोन कर सूचना दी। पुलिस ने दोनों शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे हैं। पुलिस के मुताबिक, बरौला में मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली लक्ष्मी अपने पति प्रदीप के साथ किराए पर रहती थी। प्रदीप फेज-2 औद्योगिक इलाके की एक कंपनी में नौकरी करता था। मंगलवार सुबह प्रदीप काम पर चला गया था। दोपहर में लक्ष्मी ने फांसी लगा ली। आस-पड़ोस में रहने वालों ने उसे फांसी पर लटका देख नीचे उतारा। प्रदीप तुरंत लक्ष्मी को पास के निजी अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर इलाज शुरू किया। देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी।

जिससे नाराज होकर लक्ष्मी ने आत्महत्या कर ली। आस-पड़ोसियों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। कई बार दोनों एक- दूसरे के खिलाफ थाना सेक्टर- 49 में शिकायतें दे चुके हैं। पुलिस ने हर बार समझौता कराकर वापस भेजा था।इसी तरह के अन्य मामले में पति से अनबन के कारण सलारपुर में रहने वाली महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मूल रूप से नालंदा बिहार की रहने वाली सरिता (28) अपने पति संतोष और 7 साल की बेटी के साथ किराए पर रहती थी। संतोष सेक्टर-58 की एक कंपनी में नौकरी करता था। मंगलवार सुबह संतोष काम पर चला गया था। सुबह करीब 9.30 बजे कमरे में सो रही 7 साल की बेटी ने नींद खुलने पर मां को फंदे से लटका पाया। जिसके बाद बेटी ने मां के मोबाइल पर फोन कर पिता को जानकारी दी। यह सुनकर संतोष घबराकर घर पहुंचा। नजदीक के अस्पताल में ले जाने पर डॉक्टरों ने सरिता को मृत बताया। पुलिस के अनुसार दोनों का किसी मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। जिसके कारण सरिता ने आत्महत्या की होगी।

First Published on February 23, 2017 4:04 am