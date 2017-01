500 और 2000 रुपए के नकली नोट छापने वाले दो गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने 500 और 2000 रुपए के नकली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 500 और 2000 के नए नकली नोटों में 610500 रुपए, सीपीयू, प्रिंटिंग मशीन सहित अन्य चीजें भी बरामद की हैं। इस गिरोह के दोनों शातिर सदस्य 500 और 2000 रुपए के नकली नोट बाजार में चलाते थे। दोनों पेशे से ग्राफिक डिजाइनर हैं।

दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र कुमार के मुताबिक, गिरफ्तार आशीष उर्फ केजू व कृष्ण भारलाज उर्फ नेताजी ने पूछताछ में बताया कि वे 500 और 2000 रुपए के नकली नोट डिजाइन करके प्रिंट करते थे। इन दोनों ने अपने दोस्तों को ये पैसे उधार दिए थे ताकि बाद में असली नोट उनके पास आ जाएं। उधार की रकम 20 हजार रुपए बताई जा रही है। वहीं इन्होंने काफी सारे नकली नोटों से से स्थानीय बाजारों में खरीदारी भी की है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ कर रही है कि कहीं इनका संबंध देश विरोधी ताकतों से तो नहीं हैं।पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों ने सोचा कि शहर में अभी बहुत कम लोगों के पास ही 2000 का नया नोट होगा। इसी का फायदा उठा कर वे इसकी प्रिंटिंग कर आसानी से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं।

First Published on January 11, 2017 2:17 am