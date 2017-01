दिल्ली: ओखला में दीवार गिरी, एक की मौत, छह घायल

साल के अंतिम दिन दक्षिण पूर्वी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में एक निर्माणाधीन इमारत की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हो गए। मरने वाले की पहचान 25 साल के सोनू के रूप में हुई है। घायलों को बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली दमकल विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक, सुबह करीब ओखला फेस दो, वोडाफोन स्टोर के सामने की एक बिल्डिंग में बेसमेंट की खुदाई के दौरान दीवार ढहने की सूचना मिली। मौके पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल की पांच गाड़ियों को भेजा गया। वहां सात लोग बेसमेंट में मलबे में फंसे हुए थे। इन सभी को बाहर निकाला गया जिसमें एक युवक मृत पाया गया, उसकी पहचान सोनू के रूप में हुई। अन्य सभी छह घायल मजदूरों को इलाज के लिए बत्रा अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इनमें दो की हालत गंभीर बताई गई। सोनू कल्याणपुरी का बताया जा रहा है।

उसके अलावा घायलों में कल्याणपुरी के ही 35 साल के धर्मेंद्र, 30 साल के गुरमीत, 50 साल के अंके सिंह, 26 साल के पम्मी सिंह, 30 साल के रिजवान के अलावा एक अन्य मजदूर हैं। पुलिस के मुताबिक, सूचना मिलते ही मौके पर फोरेंसिक टीम भेजी गई और सबूत जुटाकर मामले में लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

First Published on January 1, 2017 5:29 am