दिल्ली: दिनदहाड़े दो व्यापारियों की गोली मारकर हत्या

कृष्णा नगर इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने सरेराह एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने के बाद व्यापारी 30 साल के अभय कुमार को पहले डाक्टर हेडगेवार अस्पताल और फिर जीटीबी अस्पताल ले जाया गया। यहां से मैक्स अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। घटनास्थल के पास लगे चार में एक सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की धुंधली तस्वीर कैद हुई है। इसके आधार पर उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस उपायुक्त ओमवीर सिंह का कहना है कि आपसी रंजिश और लेनदेन सहित अन्य पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है।

मूल रूप से बिहार के मधेपुरा जिला का रहने वाला अभय पत्नी श्वेता, एक बेटा अमन और बेटी पूजा के साथ डी ब्लॉक कांति नगर में रहता था। उसकी फर्श बाजार इलाके में टीवी बनाने की फैक्ट्री है। शुक्रवार रात करीब नौ बजे वह फैक्ट्री से घर के लिए मोटरसाइकिल से निकला था। कांति नगर पहुंचने के बाद घर से करीब 50 मीटर पहले ही किसी का फोन आने पर वह गाड़ी खड़ी कर बात करने लगा। इसी दौरान दो बदमाशों ने अभय पर गोलियां बरसा दीं। सीने में दो गोलियां लगने के बाद वह वहीं गिर पड़ा। अस्तपाल में उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, उसकी फैक्ट्री के एक कर्मचारी का कहना है कि रुपयों की लेनदेन को लेकर दो दिन पूर्व एक कारोबारी से अभय की तू-तू, मैं-मैं हुई थी। कहासुनी के बाद जावेद ने उसे देख लेने की धमकी दी थी। जांच में यह भी पता चला है कि वारदात से चंद मिनट पहले अभय के मोबाइल पर किसी ने फोन किया था। पुलिस उसकी मोबाइल काल डिटेल निकालकर जांच शुरू कर दी है।

First Published on January 1, 2017 5:25 am