आप के दो विधायकों ने नहीं किया राष्ट्रपति चुनाव में मतदान

राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को हुए मतदान में दिल्ली के दो विधायकों को छोड़कर सभी ने वोट डाला। आप विधायक सौरभ भारद्वाज और कर्नल देवेंद्र सेहरावत मतदान करने नहीं पहुंचे। राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली विधानसभा स्थित मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए गए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्र भूषण कुमार ने यह जानकारी दी। कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह दस बजे से विधानसभा में मतदान शुरू होने के बाद 70 सदस्यीय विधानसभा के 69 विधायकों में से 67 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप विधायकों में आपसी दरार को देखते हुए आप में क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं के बीच भाजपा ने आप के लगभग दर्जन भर विधायकों का वोट कोविंद के पक्ष में डाले जाने का दावा किया है। भाजपा विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि केजरीवाल से नाराज चल रहे आप के 10 से 12 विधायकों ने कोविंद को वोट दिया है। शर्मा के दावे को सही साबित करने के लिए केजरीवाल सरकार से बर्खास्त मंत्री कपिल मिश्रा ने मतदान करने के बाद कहा कि मेरा वोट देश के अगले राष्ट्रपति को गया है।

आप विधायक ब्रह्मदत्त के हाल ही में इस्तीफे के कारण अब विधानसभा में सदस्यों की मौजूदा संख्या 69 रह गई है। आप के दो विधायकों के गैरहाजिर रहने के बारे में पार्टी की ओर से बताया गया कि भारद्वाज विदेश में होने के कारण और सेहरावत अपरिहार्य कारणों से मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सके। हालांकि सेहरावत ने मतदान नहीं करने का कारण बताते हुए कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बिजवासन के लोगों के प्रति भेदभाव की नीति की तरफ आम आदमी पार्टी का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के साथ भाजपा के विधायकों ओपी शर्मा, जगदीश प्रधान और मनजिंदर सिंह सिरसा ने सबसे पहले मतदान किया। इसके बाद सत्तारूढ़ आप के विधायकों ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लगभग 11 बजे विधानसभा पहुंचने के बाद मतदान किया।

First Published on July 18, 2017 3:40 am