दिल्ली : वाशिंग मशीन में गिरने से जुड़वां बच्चों की मौत

दिल्ली के रोहिणी इलाके में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में दो जुड़वां भाइयों की मौत हो गई। दोनों की उम्र करीब तीन साल थी। हादसे के समय मां पास की दुकान से कपड़े धोने का पाउडर लेने गई हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रोहिणी सेक्टर-एक अवंतिका के केबी ब्लाक में रवींद्र अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी उम्र करीब 35 साल है। वे एक निजी बीमा कंपनी में काम करते हैं। घर में उनकी पत्नी 30 साल की रेखा और दो जुड़वां बच्चे नीशू और नक्श थे। शनिवार सुबह रवींद्र का अन्य दिनों की तरह सुबह दफ्तर चले गए। इसके बाद रेखा ने दोनों बच्चों के साथ कपड़े की धुलाई शुरू कर दी। इस बीच उसने देखा कि घर में कपड़े धोने का पाउडर खत्म हो गया है। रेखा ने पानी से भरे वाशिंग मशीन के पास दोनों बच्चे को छोड़कर पास में ही स्थित दुकान से उसे लेने चली गईं। दस मिनट के अंदर जब वो वापस आईं उन्हें दोनों बच्चे नहीं मिले। इधर-उधर खोजने के बाद जब उनकी नजर वाशिंग मशीन पर पड़ी तो वह सन्न रह गईं। नीशु और नक्श वाशिंग मशीन में उल्टे पड़े थे। रेखा तुरंत दोनों को लेकर जयपुर गोल्डन अस्पताल गईं। वहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया।

शुरुआती जांच में पुलिस को स्थानीय लोगों ने बताया कि वाशिंग मशीन के पास कपड़े के ढ़ेर लगे हुए थे। संभावना है कि इसी कपड़े पर चढ़कर खेलते हुए बच्चे वाशिंग मशीन में गिर गए हों और बाहर नहीं निकल पाने के बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस का अनुमान है कि बच्चे मां के नहीं रहने पर वाशिंग मशीन में झांकते हुए उसमें उल्टे गिर गए हों। इस घटना की जानकारी पड़ोसियों को जैसे ही मिली वो जमा हो गए। रवींद्र के घर के पास काफी भीड़ लग गई। घटना की जानकारी लेते हुए वे हतप्रभ हो गए। उनके घर के बगल में सुमित प्रापर्टीज नामकी एक दुकान भी है। स्थानीय लोगों का कहना था कि चुंकि घर में और कोई नहीं था इसलिए मां बच्चे को छोड़कर दुकान से सामान लेने गईं और उनके साथ यह हादसा हो गया। हालांकि जिस समय घटना हुई उस समय वाशिंग मशीन बिजली से नहीं जुड़ी थी। इसलिए इस हादसे में करंट जैसी बातें सामने नहीं आ रही हैं। शुरुआती जांच में पुलिस इसे हादसा मान रही है। पुलिस ने बच्चों के शव अस्पताल में रखवाने के बाद मामले की जांच कई अन्य बिंदुओं से शुरू कर दी है।

First Published on February 26, 2017 12:59 am