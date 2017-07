असली-नकली हिन्दू को लेकर भिड़े बीजेपी सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी और कांग्रेस के कपिल सिब्बल

हिन्दू और हिन्दुत्व के मुद्दे पर गुरुवार 20 जुलाई को बीजेपी और कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर बहस हुई। दरअसल राज्यसभा में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कथित गौरक्षकों द्वारा हिंसा पर अपना बयान दिया, इसी दौरान उन्होंने कहा कि, गाय के नाम पर लोगों की हत्या करने वाले लोग असली हिन्दू नहीं हो सकते हैं, वे नकली हिन्दू हैं।’ सुब्रह्मण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर लिखा कि आज (20 जुलाई) राज्यसभा में सिब्बल ने कहा, ‘अब असली हिन्दू जागेंगे, जबकि नकली हिन्दू भागेंगे, इसके बाद मैने कहा, ‘आपकी पार्टी अध्यक्ष असली या नकली हैं।’ इसके कुछ ही घंटे बाद कपिल सिब्बल ने फिर से ट्वीट किया और लिखा, ‘ वक्त आ गया है कि असली हिन्दू नकली हिन्दुओं से हिन्दुत्व की रक्षा करें।’

Today In RS, Sibal spoke:” Now Asli Hindu will rise while Nakli Hindu will sink” . I rose and asked: “Is you Party President Asli or Nakli?” — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 20, 2017

The time has come for ‘ Asli Hindus’ to rescue Hinduism from ‘ Naqli Hindus ‘ . #AsliHindu — Kapil Sibal (@KapilSibal) July 20, 2017



दोनों नेताओं के बीच ट्वीट पर इस तरह की बयानबाजी पर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है कि ये पार्टी ही नकली है, ये पार्टी नहीं एक प्राइवेट कंपनी है, जिसका चेयरमैन कोई भी गांधी होता है और चमचागिरी करने वाला कोई भी शख्स स्टाफ। एक यूजर ने लिखा है कि सिर्फ आप ही हैं जो ऐसे लोगों को करारा जवाब दे सकते हैं। कपिल सिब्बल द्वारा नकली हिन्दुओं से हिन्दुत्व की रक्षा करने का ट्वीट करने पर लोगों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। एक यूजर ने कहा कि पिछले 20 सालों से नकली हिन्दुओं की वजह से बहुत परेशान रहा, अब 3 साल से नरेन्द्र मोदी सरकार की वजह से राहत महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ‘कपिल जी आपकी यही बात हिन्दुओं की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर एकसाथ करेगा, अगले चुनाव में आपका जमानत जब्त समझिए।’ एक यूजर ने लिखा कि ‘आतंकवाद का धर्म खोजने में असफल वैज्ञानिक ने असली हिन्दू और नकली हिन्दू की खोज कर डाली, माने बहुतै ई बड़े वाले हो वकील साहब!’

We suffered alot frm ‘Nakli hindus’ since 20 yrs, now feeling relaxed frm 3 yrs! Only bcz of Shri @narendramodi ji, Jai Hind! Sibal ji pls.. — Ganesh Rao (@ForHindustan) July 20, 2017

कपिल जी आपकी यही बात हिन्दूओं की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर एकसाथ करेगा। अगले चुनाव में आपका जमानत जब्त समझीए। — Vikash Kumar Roy (@vikashroy) July 20, 2017

आतंकवाद का धर्म खोजने में असफल वैज्ञानिक ने असली हिन्दू और नकली हिन्दू की खोज कर ड़ाली। माने बहुतै ई बड़े वाले हो वकील साहब! — Satvir Singh Rathi (@SatvirRathi) July 20, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 20, 2017 6:04 pm