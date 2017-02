दिल्ली के इस फेमस होटल में पैरों से गूंथा जाता है आटा, वीडियो हुआ वायरल

अधिकांश लोग छु्ट्टियों में या फेस्टिवल में बाहर खाना खाने जाते हैं। अगर आपको भी होटल या रेस्त्रां का खाना पंसद है तो इस खबर को पढ़ने के बाद आपका मन होटल में खाना खाने से हट जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया ट्वीटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक होटल का कर्मचारी छत पर पैरों से आटा गूंथ रहा है। यह सब होटल के छत पर ही हो रहा है। दरअसल, यह वीडियो दिल्ली के फेमस होटल काके दा होटल की है। यह कनाॉट प्लेस में स्थित है। यहां लोग दिल्ली और बाहर से हजारों की संख्या में रोजाना खाना खाने आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों का गुस्सा काफी बढ़ गया है। गुस्से में लोग इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा यह वीडियो 22 सेकेंड का है। वीडियो के अंत में होटल का नाम दिखाया जा रहा है। हालांकि, इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। अभी यह साफतौर पर कहा नहीं जा सकता है। वहीं यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों का फेमस रेस्त्रां और होटल से भरोसा उठ गया है। लोग अच्छी क्वालिटी की वजह से बड़े होटल या रेस्त्रां में खाना खाने जाते हैं। लेकिन, इस तरह के मामले सामने आने के बाद ट्वीटर पर लोग अपना भड़ास निकाल रहे हैं। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि यह काके दा होटल नहीं, बल्कि फेक दा होटल है।

So how many of you have heard about the great food at Kake – Da – Hotel? pic.twitter.com/lB9cLHA1W8

— kaveri (@ikaveri) February 19, 2017