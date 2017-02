दिल्ली: संदिग्ध हालत में मिले एक घर से तीन शव, पुलिस जांच में जुटी

रोहिणी के बेगमपुर इलाके के एक घर में संदिग्ध हालत में तीन शव मिले हैं। शवों की पहचान ट्रांसपोर्टर राजेश, उसकी पत्नी उमा और बेटी स्वाति के रूप में हुई है। पुलिस इन मौतों की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। पुलिस को वारदात की जगह से कोई मौत से पहले लिखा पत्र नहीं मिला है। पुलिस इसे पारवारिक कलह में सामूहिक खुदकुशी, ट्रांसपोर्टर का पति-पत्नी को बेहोश करने के बाद हत्या और फिर दोनों की हत्या के बाद खुदकुशी, लूटपाट आदि अन्य बिदुंओं से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे तक परिवार के लोग बाहर नहीं आए तो भूतल पर रहने वाले एक युवक ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी।

जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पड़ोसियों ने सौ नंबर पर फोन कर जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ कर घर में प्रवेश किया। कमरे में स्वाति (16) और उमा औंधे मुंह पड़ी थी। साथ में पंखे से पति लटका हुआ था। उमा और स्वाति के गले में रस्सी के निशान थे।.

First Published on February 13, 2017 12:41 am