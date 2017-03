JNU विश्वविद्यालय के कुलपति से दुर्व्यवहार के मामले में 21 छात्रों पर दर्ज हुई FIR

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय फिर से एक बार सुर्खियों में हैं। हाल ही खबर आ रही है कि जेएनयू प्रशासन ने कुलपति जगदीश कुमार के साथ दुर्व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की मांग की है। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार से मिली शिकायत और घटना के वीडियो के आधार पर बुधवार को वसंत कुंज पुलिस थाने में जेएनयू के 21 विद्यार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिस्वाल ने बताया, पुलिस ने 20 के करीब विद्यार्थियों के खिलाफ गलत तरीके से रोकने, शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमानित करने और समान उद्देश्य से एक भीड़ द्वारा किए गए कार्य को लेकर मामला दर्ज किया गया है। प्रमोद कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुलपति विद्यार्थियों की इस हरकत से शारीरिक क्षति होने के डर से घर 11 मार्च से घर से कार्यालय का कामकाज देख रहे हैं। उन्होंने भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि इससे पहले जवाहर लाल यूनिवर्सिटी में एक बार फिर ‘कश्मीर की आजादी’ के पोस्टर सामने आए थे। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन्हें हटाने का आदेश जारी भी किया था। ये पोस्टर डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन (डीएसयू) द्वारा लगाए गए थे, जो तीन-चार दिन तक लगे रहे। कुछ छात्रों ने दीवार पर लगे इन पोस्टरों को देखा और प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया, जिसके बाद उन्हें हटाने का फैसला लिया गया। पोस्टर में लिखा था ‘कश्मीर के लिए आजादी…मुक्त फलस्तीन…आत्मनिर्णय का अधिकार जिंदाबाद – डीएसयू”

इस घटना के बाद विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘विश्वविद्यालय का कीमती वक्त और ऊर्जा ऐसे बेकार के विवादों में बर्बाद होती है। दुर्भाग्य से लोगों का एक छोटा समूह अब भी हंगामे का माहौल बनाना चाह रहा है और शैक्षणिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है।’ उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कर्मचारियों से पोस्टर हटाने को कहा है। वाम दल के एक छात्र ने बताया कि यह पोस्टर तीन-चार दिन से लगा हुआ था। लेकिन इसमें कुछ भी नया नहीं था क्योंकि डीएसयू इस तरह के पोस्टर अक्सर लगाता रहता है। बता दें कि 9 फरवरी की घटना के बाद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को पूर्व जेएनयू छात्र संघ के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार समेत देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जो फिलहाल बेल पर बाहर हैं।

First Published on March 10, 2017 3:08 am