दिल्ली: तीस्ता सीतलवाड़ की किताब पर सत्र को आॅक्सफोर्ड बुकस्टोर ने किया रद्द

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने आॅक्सफोर्ड बुकस्टोर द्वारा उनकी किताब पर आयोजित किए जाने वाले सत्र को रद्द किए जाने को लेकर स्टोर के प्रबंधन पर निशाना साधते हुए इसे खुद से लगाई गई पाबंदी की कार्रवाई करार दिया। छात्रों के लगातार प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में शहर की परिस्थिति को ‘अस्थिर’ बताते हुए लोकप्रिय बुकस्टोर ने सोमवार को आयोजित किण् जाने वाले सत्र को रद्द कर दिया। तीस्ता के हालिया संस्मरण ‘फुट सोल्जर आॅफ द कंस्टीट्यूशन’ के प्रकाशक लेफ्टवर्ड बुक्स, आॅक्सफोर्ड बुकस्टोर ने एक ईमेल में सत्र को रद्द किये जाने को उचित ठहराते हुए ‘बाहरी तत्त्वों’ द्वारा ‘व्यवधान’ की आशंका जताई।

थिएटर कलाकार एस देशपांडे द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किए गए आॅक्सफोर्ड प्रबंधन के ईमेल में कहा गया है, ‘हम लोगों को लगता है कि छह मार्च आगामी चुनावों के बेहद नजदीक है और शहर में छात्रों के हालिया प्रदर्शनों से परिस्थितियां और विपरीत हो गई हैं। शहर का माहौल बहुत अस्थिर है और मेरा मानना है कि तीनों साझीदार लेफ्टवर्ड, कारवां और आॅक्सफोर्ड बुकस्टोर नहीं चाहेंगे कि बाहरी तत्त्व कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें। इन परिस्थितियों में कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पाने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है’। अब इस सत्र का आयोजन सोमवार को प्रेस क्लब आॅफ इंडिया में किया जाएगा। सत्र में ‘कारवां’ पत्रिका के राजनीतिक संपादक हरतोष सिंह बल भी हिस्सा लेंगे। बल ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर आॅक्सफोर्ड के फैसले की आलोचना की।

-तीस्ता सीतलवाड़

यह दुखद है कि देश की राजधानी में ऐसी चीजें हो रही हैं। हम ऐसे बलों से लड़ रहे हैं जो किसी प्रकार के असंतोष को बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर राजनीतिक असंतोष को। मुंबई में पुस्तक का शानदार लोकार्पण हुआ और वाराणसी व दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इस पर सत्रों का आयोजन किया गया।

First Published on March 6, 2017 3:30 am