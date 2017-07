टैक्सी चालक पर दनादन बरसार्इं गोलियां, हुई मौत

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लौट रहे एक टैक्सी चालक को मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोलियों से भून दिया है। वारदात द्वारका सेक्टर-23 की लालबत्ती पर हुई। मारा गया विकास कुमार सोमवार रात हवाई अड्डे से सवारी छोड़कर पोचनपुर अपने घर लौट रहा था, तभी बदमाशों ने उसे लालबत्ती पर कार से बाहर खींचकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं। युवक को 12 गोलियां लगीं जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस हत्या के तार गुरुग्राम में विकास के एक अन्य ठिकाने से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस संपत्ति विवाद, आपसी रंजिश और गुरुग्राम के उस ठिकाने से जोड़कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात करीब दस बजे विकास अपनी कार से किसी यात्री को छोड़ हवाई अड्डे से घर लौट रहा था, तभी सेक्टर- 22 लालबत्ती पर कार रुकते ही पीछे से एक मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने उसे कार से बाहर खींच लिया। आसपास के लोग कुछ समझते इससे पहले ही युवकों ने उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। अचानक हुई फायरिंग से मौके पर भगदड़ मच गई। इस बीच बदमाश वारदात को अंजाम देकर मोटरसाइकिल से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। अपराध व पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए।

पुलिस अधिकारी का कहना है कि विकास अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ पोचनपुर गांव में रहता था। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है उससे आशंका है कि किसी पुरानी रंजिश में उसकी हत्या की गई है। पुलिस अधिकारियों की मानें तो हत्यारोपी उसकी कार का पीछा कर रहे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज से मामले की तहकीकात की जा रही है। इस हत्या के तार गुरुग्राम से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में पुलिस को पता चला है कि विकास विद्यार्थियों को ओपन परीक्षा के माध्यम से डिग्री दिलाने का काम भी करता था। उसका कामकाज गुरुग्राम से होता था। इस वजह से उसका ज्यादा समय गुरुग्राम में बीतता था। हमलावरों ने उस पर 12 गोलियां चलार्इं, जिससे पुलिस को यकीन है कि वे पेशेवर थे। हमलावर जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे उसका नंबर हरियाणा का है। पुलिस ने आसपास सक्रिय गिरोहों पर ध्यान केंद्रित कर उत्तर प्रदेश व हरियाणा में कई टीमें भेजी हैं। पुलिस को शक है कि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और है। उसने सुपारी देकर हत्या कराई है। पुलिस पोचनपुर गांव के कुछ युवकों से भी पूछताछ कर रही है। विकास के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है ताकि उन लोगों से पूछताछ की जा सके जिन्होंने वारदात से तीन-चार घंटे पहले उससे बात की थी। पोस्टमार्टम के बाद युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

उधर परिजनों का कहना है कि विकास की किसी से दुश्मनी थी या नहीं इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में विकास के परिजनों ने शव को लेने के दौरान पत्रकारोें को बताया कि गांव के कई युवक सोमवार शाम कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुए थे। उन्हें जैसे ही विकास की हत्या की जानकारी मिली वे तुरंत रास्ते से लौट गए। ग्रामीणों का कहना है कि विकास की छवि अच्छी थी। विकास के पिता बलराज सिंह का कहना था कि हत्या के कारणों का पता पुलिस जांच से ही चलेगा और पुलिस ही कानूनी कार्रवाई करेगी।

First Published on July 19, 2017 4:18 am