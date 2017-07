जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने फिर जुटे तमिलनाडु के किसान

अपनी मांगों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए नरमुंड और मानव अस्थियों के साथ प्रदर्शन करने वाले तमिलनाडु के किसान एक बार फिर जंतर-मंतर पर जुट गए हैं। प्रदर्शन के अनोखे तरीके के कारण लोगों का ध्यान खींचने वाले ये किसान यहां दूसरी बार पहुंचे हैं। पिछली बार मार्च-अप्रैल में 41 दिनों तक आंदोलन करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीेस्वामी के आश्वासन पर वे लौट गए थे, लेकिन इस बार किसानों की बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी है। किसानों का कहना है कि आश्वासन पूरा नहीं हुआ लिहाजा वे फिर जंतर-मंतर पर आने और आंदोलन शुरू करने को मजबूर हुए हैं।

नेशलन साउथ इंडिया रिवर्स इंटरलिंक फारमर्स एसोसिएशन के बैनर तले यहां जुटे किसानों ने इस बार कुछ नई मांगें जोड़ी हैं, जिनमें कावेरी नदी प्रबंधन बोर्ड का गठन और किसान पेंशन (5000 रुपए प्रतिमाह) जैसी मांगें शामिल हैं। इसके अलावा पहले से चले आ रहे तमाम मुद्दों को उन्होंने दोबारा उठाया है। मसलन फसलों की खरीद मूल्य लागत मूल्य से ज्यादा रखने, नेशनल वाटर वेज प्रोजेक्ट में एसी कामराज की अगुआई वाली समिति की सिफारिशें लागू करने की मांग वे पहले भी उठाते रहे हैं। ये किसान कर्ज माफी, सूखा राहत पैकेज को संशोधित करने और उत्पादों के लिए बेहतर समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं।

नेशलन साउथ इंडिया रिवर्स इंटरलिंक फारमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और प्रदर्शन के अगुआ पी अय्याकन्नू ने कहा, ‘इस बार हम 100 दिन के लिए आए हैं। बड़े फलक पर आंदोलन चलाएंगे। केवल आश्वासनों से नहीं जाएंगे। जरूरी हुआ तो किसानों के महागठबंधन में शामिल होंगे क्योंकि समस्याएं वहीं हैं। किसानों की खुदकुशी रोकनी है।’ किसान नेता एमसी पल्लानिवेल ने कहा पिछली बार किसानों ने 41 दिन तक प्रदर्शन किया। कभी उन्होंने अपनी आधी मूंछ और सिर मुंडवाया, कभी मुंह में सांप और चूहा लेकर प्रदर्शन किया तो कभी खुद को कोड़े मारे। इतना ही नहीं, वे प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर नग्न तक हो गए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि इस बार 100 दिनों तक आंदोलन में डटे रहने की तैयारी है। तमिलनाडु से जंतर-मंतर आए किसान नेताओं की मानें तो तमिलनाडु में पिछले 140 सालों में सबसे भयंकर सूखा पड़ा है। इस साल करीब 400 किसानों ने फसल बर्बाद होने से खुदकुशी कर ली है। किसानों ने कहा कि सूखा राहत के नाम पर सरकार ने हमें तीन हजार रुपए दिए हैं, इतने में हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हम यह दिखाना चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करने में असफल रही है।

First Published on July 19, 2017 3:50 am