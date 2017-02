दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए स्वराज इंडिया ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट

नवगठित पार्टी स्वराज इंडिया ने अप्रैल में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बुधवार को तीनों निगमों के 272 में से 25 सीटों के लिए जारी सूची में 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अण्णा आंदोलन से जुड़े रहे हैं, साथ ही संगम विहार पूर्वी की मौजूदा निर्दलीय पार्षद कल्पना झा को भी टिकट दिया गया है। हालांकि, पहली बार चुनावी राजनीति में हाथ आजमा रही पार्टी को अभी चुनाव आयोग से पंजीकरण मिलने का काम पूरा नहीं हुआ है। अपने दावे के मुताबिक, स्वराज इंडिया ने दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची सबसे पहले जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजीत झा ने कहा कि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और सबसे ज्यादा बोली लगाने वालों को टिकट देने की परंपरा पर इस पार्टी ने लगाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने महिलाओं, युवाओं और अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट देने में योग्यता के आधार पर वरीयता दी गई है। इसलिए 25 में 11 महिला उम्मीदवार हैं, लेकिन इनमें से 2 ऐसी हैं जो सामान्य सीट के लिए हैं, वहीं अनुसूचित जाति का भी एक ऐसा उम्मीदवार है जो सामान्य सीट के लिए है, इस सूची में अनुसूचित जाति के कुल 5 उम्मीदवार हैं। वहीं 35 साल से कम उम्र के 7 लोगों को टिकट दी गई है। जारी सूची में उम्मीदवारों की औसत उम्र 38 साल से कम है।

उम्मीदवारों की सूची में अन्य हैं, झड़ौदा से पूनम राय, जीटीबी नगर से अनिल रूद्र, आदर्श नगर से सपना खंडेलवाल, सुल्तानपुरी बी से अनुराग पिहाल, कमला नगर से सुजाता गुप्ता, सदर बाजार से राज कुमार, गोपाल नगर से बिमला बिष्ट, बिजवासन से सत्येंद्र राणा, कोटला मुबारकपुर से दिलीप कोहली, आया नगर से सुंदर भाटी, संगम विहार बी से शालू शर्मा, तुगलकाबाद एक्स से रूखसार, संगम विहार डी से पंकज चौधरी, संगम विहार ई से कल्पना झा, गोविंदपुरी से इकबाल सिद्दीकी, हरकेश नगर से प्रिंस, संगम पार्क से लखेंदर मेहतो, विवेक विहार से डॉ सुनील, पटपड़गंज से मानव, और सादतपुर से गीता रानी।स्वाराज इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपन ने बताया कि पहली सूची में उत्तरी निगम की 104 सीटों में से अभी कुल 10 प्रत्याशी तय किए गए हैं, जबकि दक्षिणी निगम की 104 सीटों में से 12 लोगों के नाम घोषित किए गए हैं और पूर्र्वी दिल्ली नगर निगम के 64 वार्ड में से अभी सिर्फ 3 उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हुआ है। उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी ने एक त्रिस्तरीय प्रक्रिया बनाई है जिसके तहत प्रत्याशियों की जांच के लिए एक एक स्वतंत्र इंटेग्रिटी कमिटी है। इस समिति की अध्यक्षता आरटीआइ एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज कर रही हैं। अजीत झा ने दावा किया कि पूरी जांच और योग्यता के आधार पर टिकट का बंटवारा किया गया है और अगली सूची भी जल्द ही आएगी। पंजीकरण और चुनाव निशान के मामले पर झा ने कहा कि प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग कभी भी पंजीकरण जारी कर सकता है।

First Published on February 23, 2017 3:18 am