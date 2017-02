दिल्ली: निगम चुनाव के लिए स्वराज इंडिया की दूसरी सूची जारी

नई दिल्ली में स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और शांति भूषण एक नई अखिल भारतीय राजनीतिक पार्टी ‘स्वराज इंडिया’ के दौरान। (PTI Photo by Shahbaz Khan/2 Oct, 2016)

नवगठित दल स्वराज इंडिया ने सोमवार को नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। 30 सीटों के लिए जारी सूची में 12 महिला और 12 युवा उम्मीदवारों को जगह दी गई है। पार्टी की तरफ से अब तक घोषित 55 नामों में जनलोकपाल आंदोलन से जुड़े 38 कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। स्वराज इंडिया की सोमवार को जारी दूसरी सूची में 22 ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनलोकपाल आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। इसके साथ ही अब तक घोषित नामों में जनलोकपाल आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं की संख्या 38 हो गई है। पार्टी ने दावा किया है कि पहली सूची की तरह दूसरी सूची में भी महिलाओं और युवाओं को तरजीह दी गई है। पार्टी ने अब तक कुल मिलाकर 23 महिलाओं के उम्मीदवारी की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 सीटें ऐसी भी हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हैं। साथ ही अब तक घोषित 55 प्रत्याशियों की औसत उम्र केवल 39 साल है।

पार्टी का दावा है कि उन महिलाओं को टिकट दिया गया है जिनमें अपने दम पर प्रतिनिधित्व करने का जज्बा है, जिनकी पहचान किसी पुरुष नेता की पत्नी मात्र होने से नहीं है बल्कि अपने अपने क्षेत्र की स्वतंत्र कार्यकर्ता होने का है। अब तक घोषित किए कुल 55 उम्मीदवारों में से 24 उत्तरी नगर निगम से, दक्षिणी निगम के 23 और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 8 सीटें हैं। गौरतलब है कि निगम चुनावों के माध्यम से पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रही पार्टी ने दिल्ली की सभी 272 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का एलान किया है।

First Published on February 28, 2017 2:16 am