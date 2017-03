दिल्ली नगर निगम: स्वराज इंडिया ने जारी किया दृष्टिपत्र, पर्यावरण और स्वच्छता को दी प्राथमिकता

नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी नवगठित पार्टी स्वराज इंडिया ने संवाददाता सम्मेलन कर दिल्ली के लिए म्युनिसिपल गवर्नेंस का विजन डॉक्यूमेंट (दृष्टिपत्र) ‘साफ दिल साफ दिल्ली’ जारी किया। निगम प्रशासन के लिए इस दृष्टिपत्र में पर्यावरण और स्वच्छता को प्राथमिकता दी गई है। इसमें कचरा-मुक्त व महामारी-मुक्त दिल्ली कैसे संभव है इसकी कार्य योजना दी गई है। पार्टी का दावा है कि चुनाव जीतने पर वह जन-भागीदारी के साथ एक ऐसे गवर्नेंस मॉडल क ो लागू करेगी जो लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। साथ ही, गवर्नेंस के लिए वैकल्पिक विजन और नीतिगत योजना की बात कही गई है। पार्टी के राष्टÑीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि स्वराज के विचार को लेकर स्वराज इंडिया पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए जब चुनावी राजनीति में भागीदारी की बात आई तो हमने लोकतंत्र के प्राथमिक स्तर को चुना।

म्युनिसिपल गवर्नेंस बहुत ही अहम प्रशासनिक स्तर है लेकिन यह उपेक्षित रहा है। जनभागीदारी के साथ जवाबदेह प्रशासन की शुरुआत पंचायत और निगम प्रशासन से ही होनी चाहिए। स्वराज इंडिया के राजनीतिक सफर की शुरुआत यहीं से होगी। हमने चुनाव लड़ने के लिए एमसीडी को प्राथमिकता दी है। इसमें बेहतर कचरा प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। जैविक कचरा, गीला कचरा, ठोस कचरा और प्लास्टिक पदार्थों वाले हानिकारक कचरे का अलग-अलग प्रबंधन किया जाएगा। बताते चलें कि स्वराज इंडिया पहली बार नगर निगम चुनाव लड़ रही है। बीते 12 फरवरी को रामलीला मैदान में जवाब दो, हिसाब दो रैली कर पार्टी ने निगम चुनाव का बिगुल फंूका था। पार्टी निगम की सभी 272 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और अब तक निगम प्रत्याशियों की दो सूची जारी कर चुकी है। पार्टी के राष्टीय प्रवक्ता अनुपम ने कहा कि चुनावी राजनीति में नगर निगम को प्राथमिकता देने के बाद अब स्वराज इंडिया अपने चुनावी एजंडे में पर्यावरण और स्वच्छता को प्राथमिकता देगी। प्रत्याशियों के चयन में पार्टी सबसे ज्यादा युवाओं और महिलाओं को तरजीह दे रही है।

पीएम मोदी ने टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2017 के विजेताओं से की मुलाकात

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 4:13 am