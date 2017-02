सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सहारा की नीलाम करने लायक संपत्ति की पूरी लिस्ट, जज ने कपिल सिब्बल को कराया चुप

सोमवार (छह फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह और उसके प्रमुख सुब्रत रॉय के मामले में सुनवायी करते हुए पुणे स्थित समूह की एम्बी वैली टाउनशिप को कुर्क करने का आदेश दिया। समूह पर निवेशकों के 14,799 करोड़ रुपये बकाया हैं। एम्बी वैली की कीमत करीब 39 हजार करोड़ रुपये बतायी जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एके सीकरी की पीठ ने ये फैसला दिया। अदालत ने अगली सुनवायी तक सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल को जारी रखने का भी आदेश दिया।

सहारा के लिए अदालत में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। इससे पहले सिब्बल के ये कहने पर कि एम्बी वैली एक चालू कारोबार है और उससे समूह को आमदनी होती है, अदालत ने उसे कुर्क करने का आदेश नहीं दिया था। सोमवार को भी सिब्बल ने जुलाई 2019 तक का समय मांगा तो इस पर अदालत ने उन्हें झिड़की पिलाते हुए कहा, “या तो आप जनता के पैसे देने की रफ्तार तेज करें या हम आपकी संपत्तियों को जब्त करके उन्हें नीलाम करने का आदेश देंगे। आपने हमारे पास ऐसा आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।” सहारा समूह को अदालत ने अगस्त 2012 में 25 हजार करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था लेकिन समूह ने अब तक 14 हजार करोड़ रुपये नहीं जमा किए हैं।

सिब्बल ने अदालत से कहा कि उन्हें दो घंटे का समय चाहिए ताकि वो अदालतो को उसके पहले के फैसले की त्रुटियों के बारे में बता सकें। इस पर अदालत ने सिब्बल से कहा, “जब आप पैसा जमा करा देंगे तो हम आपको जिरह करने के लिए वक्त देंगे। ये पूर्वनिर्धारित शर्त है कि हम आपकी दलीलें तभी सुनेंगे जब आप पैसा जमा करा देंगे।” सिब्बल ने दावा किया कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने जांच में सहारा समूह के 87 प्रतिशत निवेशकों को वास्तविक पाया है।

सिब्बल ने अदालत से कहा कि जब सेबी पिछले दो सालों में केवल 50 करोड़ रुपये निवेशकों को लौटा पायी है तो वो बाकी पैसे का क्या करेगी? इस पर अदालत ने तल्ख लहजे में कहा, “बुनियादी सवाल ये है कि अदालत को पता चला है कि फलां ने लोगों से कानून तोड़कर पैसा वसूला है…और यहां सवाल ये है कि आप पहले उस पैसे को जमा करें।”

सेबी के वकील प्रताप वेणुगोपाल ने अदालत को बताया कि 31 अक्टूबर 2016 तक मूल धन पर ब्याज जोड़कर सहारा समूह की कुल देनदारी 47,669 करोड़ रुपये की बनती है। सहारा समूह ने अदालत के 12 जनवरी के आदेश के अनुसार सोमवार को 600 करोड़ रुपये जमा कराए। अदालत ने सहारा से उसकी ऐसी संपत्तियों की सूची मांगी है जिन्हें नीलाम करके 14 हजार करोड़ रुपये वसूला जा सके। मामले में अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

