वेमुला बरसी: इंसाफ मार्च निकाल रहे छात्रों और पत्रकारों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग, 50 को लिया हिरासत में

पिछले साल कथित जातिगत भेदभाव पर खुदकुशी करने वाले दलित शोधार्थी रोहित वेमुला की याद में जेएनयू छात्रों ने आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ मार्च निकालने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया और उनमें से 50 को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। जेएनयूएसयू अध्यक्ष मोहित पांडे ने आरोप लगाया, ‘‘जुलूस में गड़बड़ी तब हुयी जब पुलिस ने हमारी पिटाई की और जबरन हमें हिरासत में लिया। उन्होंने छात्राओं के साथ बदलसूकी भी की। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि सरकार कैंपसों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए रोहित वेमुला कानून को लागू करे।’’ एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ‘‘टॉल्सटाय रोड-जनपथ क्रॉसिंग से जेएनयू के करीब 40 छात्रों को आज हिरासत में लिया गया और उन्हें संसद मार्ग थाना लाया गया। बिना अनुमति के वे प्रदर्शन कर रहे थे। हमने छात्राओं को हिरासत में नहीं लिया। केवल छात्रों को हिरासत में लिया। हालांकि करीब 150 छात्र खुद ही थाना आ पहुंचे।’’

First Published on January 18, 2017 1:40 am