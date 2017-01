कनॉट प्लेस के शोरूम से 1.35 करोड़ की घड़ियां चोरी

नई दिल्ली जिले में सुरक्षा के दावों की पोल खोलते हुए चोरों ने अति सुरक्षित कनॉट प्लेस इलाके में घड़ी के एक शोरूम में सेंध लगा दी। चोर रीगल बिल्डिंग स्थित एक शोरूम का शटर तोड़कर 1.35 करोड़ रुपए कीमत की 680 घड़ियां व 1.5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस शोरूम व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

प्रीत विहार निवासी मयंक बरोडिया का कनॉट प्लेस की रीगल बिल्डिंग में घड़ियों का शोरूम है। 28 जनवरी की रात करीब आठ बजे बरोडिया शोरूम बंद करके कर्मचारियों के साथ घर चले गए। सुबह जब वे शोरूम पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि शोरूम में चोरी हुई है। जब वे शोरूम के अंदर दाखिल हुए तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। शोरूम से 1.35 करोड़ की 680 ब्रांडेड घड़ियां व 1.50 लाख रुपए गायब थे। कैसिओ, फॉसिल, टाइटन, ओमेगा, लॉगीनेस व राडो जैसे ब्रांड की घड़ियों के अलावा मरम्मत के लिए दी गई ग्राहकों की घड़ियां भी चोरी हुई हैं। उन्होंने बताया कि घटना की रात तबीयत खराब होने के कारण सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर नहीं था।

रात में उनके शोरूम का सीसीटीवी कैमरा भी बंद रहता है, जिससे चोरों की तस्वीर कैद नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि पुरानी दुकान होने के कारण बिजली की वायरिंग कमजोर है और एक बार पहले भी आग लगने के कारण रात में शोरूम की बिजली बंद कर दी जाती है। पुलिस का शक ऐसे गिरोह पर है जो इस तरह की वारदात को अंजाम देने में माहिर है। शोरूम के कर्मचारियों पर भी पुलिस को शक है। लिहाजा उनसे भी पूछताछ की जा रही है।

पुणे: इंफोसिस ऑफिस के अंदर महिला इंजीनियर की गला घोंटकर हत्या, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 31, 2017 2:48 am