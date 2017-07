नंबर कम दिए जाने पर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रोफेसर से छात्र ने की मारपीट, प्रिंसिपल के सामने मारे थप्पड़

भारत के मशहूर कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) के छात्र ने प्रोफेसर के साथ महज इसलिए अपमानजनक बर्ताव किया क्योंकि उन्होंने छात्र को कम नंबर दिए। खबर के अनुसार शुक्रवार (14 जुलाई, 2017) को प्रोफेसर अश्विनी कुमार द्वारा इंटरनल परीक्षा में कम नंबर दिए जाने पर छात्र ने इसपर नाराजगी जाहिर की। बाद में दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि छात्र ने पहले प्रोफेसर की कार पर किक मारी और उसके बाद कई बार थप्पड़ मारे। घटना से आहत शारीरिक रूप से विकलांग प्रोफेसर अब दिल्ली छोड़कर चले गए हैं। वहीं अन्य प्रोफेसर अलोक कुमार ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कहा, ‘जिस छात्र ने प्रोफेसर अश्निनी के साथ मारपीट की वो पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। इस बार ये घटना खुद कॉलेज के प्रिंसिपल आरपी रस्तोगी के सामने पार्किंग एरिया में हुई’ वहीं आरपी रस्तोगी ने बताया कि आरोपी छात्र ने कई बार प्रोफेसर के थप्पड़ मारे और तुरंत घटना स्थल से फरार हो गया। ये सब मेरे सामने हुआ। घटना करीब 5:30 की है। घटना के बाद मैंने और अन्य कई प्रोफेसरों ने आरोपी छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। वहीं कॉलेज प्रशासन जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त फैसला लेने वाला है।

दूसरी तरफ मॉरिस नगर के पुलिस अधिकारी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि प्रिंसिपल और अन्य प्रोफेसर्स ने शुक्रवार शाम थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। धारा 341 और 506 के तहत आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ जतिन नरवाल ने बताया कि एसआरसीसी में मैनेजमेंट प्रोग्राम के छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायकर्ताओं ने आरोपी के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि एफआईआर में किसी प्रोफेसर का नाम नहीं लिखा है। हम मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। जल्द ही सबकुछ साफ हो जाएगा।

First Published on July 17, 2017 10:09 am