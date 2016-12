दिल्ली: झांसा देकर उगाही करने के माामले में कांस्टेबल समेत छह गिरफ्तार

लड़कियों के माध्यम से लोगों को फंसाकर (हनीट्रैप) उगाही करने वाले एक गिरोह में शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस के सिपाही प्रदीप कुमार और पांच अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिपाही प्रदीप कुमार ने अपने बहनोई को भी शिकार बनाया था। उसने बहनोई का मोबाइल नंबर गिरोह के सदस्यों को उपलब्ध कराया और फिर उसे फंसाकर 25 लाख रुपए मांगे। 15 लाख रुपए वसूलने के बाद 10 लाख और देने का दबाव बनाया गया तो बहनोई ने अपराध शाखा में शिकायत कर दी। पुलिस ने प्रदीप समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के सरगना समेत अन्य कई आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रदीप सोनीपत (हरियाणा) के फरमाना गांव का रहने वाला है।

अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त रविंद्र यादव ने बताया कि रोहिणी सेक्टर-16 में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में क्लर्क पवन ने शिकायत की थी कि एक महिला ने उन्हें फोन करना शुरू किया और फिर बुराड़ी में मिलने के लिए बुलाया। 17 नवंबर को वह बुराड़ी की बंगाली कालोनी उससे मिलने पहुंचे। वह जब कमरे में घुसे तो महिला ने उनसे बातचीत शुरू की। इसी बीच पुलिसकर्मी और महिला पत्रकार के रूप में दो लोग वहां पहुंचे और उसे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने पवन से कहा कि वे इस बारे में उसके परिजनों को बता देंगे। मामले को रफा-दफा करने के बदले उन्होंने 25 लाख रुपए मांगे। पवन ने परिचितों से 15 लाख रुपए लेकर उन्हें दिए। इसके बाद उन्होंने 10 लाख रुपए और देने को कहा तो पवन ने अपराध शाखा में शिकायत की। डीसीपी राजेश देव के नेतृत्व में एसीपी संदीप लांबा, इंस्पेक्टर आशीष दुबे, अजय, विनीत व अजीत की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस को 18 दिसंबर को सूचना मिली कि गिरोह की सदस्य रीना उर्फ तबस्सुम (28) बहन की शादी में शामिल होने के लिए काशी विश्वनाथ ट्रेन से शाहजहांपुर जा रही है। टीम ने उसे स्टेशन से ही दबोच लिया। रीना ने बताया कि झड़ौदा चौकी में तैनात सिपाही प्रदीप (26) भी गिरोह में शामिल है। प्रदीप ने ही अपने बहनोई पवन का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया था।

भोपाल: भाजपा नेता सुशील वासवानी के घर और व्यावसायिक ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 2:41 am