दिल्ली: कनॉट प्लेस को वाहन मुक्त करने के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन

कनॉट प्लेस के भीतर और बीच के सर्किल में कारों पर रोक लगाने के एनडीएमसी के फैसले के खिलाफ कारोबारियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। कनॉट प्लेस के भीतरी इलाकों को पैदल जोन बनाने को कारोबारियों ने ज्यादती बताई है। उनका कहना है कि ऐसा होते ही यहां का पूरा कारोबार ठप हो जाएगा क्योंकि अंदर के इलाकों में पार्किंग नहीं होने से लोग यहां नहीं आएंगे। प्रदर्शन की अगुआई करने वाले नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन का कहना था कि लोग उन्हीं जगहों पर खरीदारी के लिए जाते हैं, जहां उन्हें सहूलियत हो और पार्किंग की व्यवस्था हो। इसका सबसे ज्यादा असर कनॉट प्लेस आने वाले लोगों की खरीदारी पर पड़ेगा। बता दें कि एनडीएमसी ने 20 फरवरी से कनॉट प्लेस के भीतरी और बीच के सर्किल को अगले तीन महीने के लिए प्रयोग के तौर पर नो कार जोन बनाने का फैसला किया है। इसके पीछे पर्यावरण में सुधार सहित कनॉट प्लेस को पैदल जोन बनाने की मंशा है। अगर यह परीक्षण सफल रहा तो इस इलाके को स्थायी तौर पर नो कार जोन बनाने की कवायद होगी।

इस फैसले से कनॉट प्लेस के कारोबारी बौखलाए हुए हैं। ट्रेडर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष परमजीत कौर का कहना है कि कनॉट प्लेस के भीतरी और बीच के इलाके में करीब 1200 दुकाने हैं। यहां कारों पर पाबंदी लगने के बाद इन दुकानों पर खरीदारों की समस्या हो जाएगी। इससे कनॉट प्लेस का कारोबार डूब जाएगा और बाहरी सर्किल में जाम बढ़ जाएगा। उनका कहना था कि सरकार कनॉट प्लेस को तमाशा जोन बनाने पर अमादा है। इससे इसकी रौनक खत्म हो जाएगी और कस्तूरबा गांधी मार्ग, खान मार्केट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।

कनॉट प्लेस के अंदरूनी भाग में पांच पेट्रोल पंप हैं। एक पेट्रोल पंप मालिक हरजीत कोचर का कहना है कि नो कार जोन बनते ही कारें अंदर नहीं आ सकेंगी। इससे पेट्रोल पंप ठप पड़ जाएंगे। एनडीएमसी की इस जिद से पेट्रोल पंप वाले बर्बाद हो जाएंगे। नाथ ब्रदर्स के रिपन नाथ ने भी एनडीएमसी के इरादे को कनॉट प्लेस के लिए घातक बताया, उनका कहना था कि यहां के कारोबारी सबसे अधिक टैक्स देते हैं। उसके एवज में आमदनी नहीं होगी तो पीढ़ियों से कारोबार कर रहे लोग कहां जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार कामनवेल्थ से लेकर योगा दिवस तक कनॉट प्लेस को ही चिह्नित करती है। अब नो कार जोन भी यहीं बनाए जाने की बात हो रही है। उनका कहना था कि जब-जब यहां सरकारी आयोजन होते हैं, पूरा इलाका बंद कर दिया जाता है और कई-कई दिन तक हमारा करोबार नहीं होता। सरकार दिल्ली के दूसरे बाजारों में भी यह प्रयोग कर सकती है, लेकिन उसने कनॉट प्लेस को ही चुना।

कनॉट प्लेस : एक नजर में

1200 दुकानें

500 रेस्टारेंट

70-80 बैंक

40-50 ट्रैवल एजंट

20 ज्वैलरी शोरूम

5 पेट्रोल पंप

First Published on February 8, 2017 2:40 am