पीएम मोदी के हरदोई में दिए बयान पर लालू ने मारा ताना, कहा- पंजाब में खून का बेटा, यूपी में दत्तक पुत्र, वाह! Twitter पर उड़ा मजाक

राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके नाम लिए बिनां सोशल साइट पर तंज कसा। इसके बाद लालू पर पर कई ट्विटर फोलॉवर्स ने उन पर तरह-तरह के तंज कसे। किसी ने उन्हें चारा चोर कहा तो किसी ने उन्हें कार्टून का सरदार। लालू ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री पर ताना मारते हुए लिखा.. “पंजाब में खून का बेटा और उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र! गजब है रे भाई..इतना मत हंसाओ!” बता दें लालू का इस तरह का तंज पीएम मोदी के उस बयान पर आया जब उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से ‘अब न हंसाने’ का निवेदन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के हरदोई में कहा, भगवान कृष्ण यूपी की धरती में पैदा हुए और गुजरात में कर्मभूमि बनाई। मैंने गुजरात में जन्म लिया और मुझे यूपी ने गोद लिया है। यह मेरी कर्मभूमि है, मेरा माई-बाप है। मैं ऐसा बेटा नहीं हूं, जो यूपी छोड़ दूं। गोद लिया बेटा भी माई-बाप की चिंता करेगा और यहां की स्थिति बदलने का कर्तव्य निभाएगा।”मोदी ने इससे पहले पंजाब की एक रैली में खुद को पंजाब के खून का बेटा बताया था। लालू इन दिनों ट्विटर पर काफी सक्रिय हैं। वह प्रधानमंत्री और भाजपा पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राजद उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रही है।

पंजाब में खून का बेटा और यूपी में दत्तक पुत्र! गज़ब है रे भाई….इतना मत हँसाओ!

यूपी में 2युवा जोश में भी होश से सकारात्मक व प्रगतिशील बातें कर रहे है और एक अनुभवी अधेड़ है जो बौखलाट में संसद से सड़क तक अंट-शंट बक रहे है — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) February 13, 2017

अरे चचा @laluprasadrjd चारा चोर तुम हो, कॉमेडियन तुम हो, 2 बकलोल बेटें तुम्हारे है, फिर भी हंसी दूसरे पे आ रही है?

अरे @SirJadejjaa बेटा बिटिया ने मेडिकल में टॉप किया था। जब कुछ नहीं पता तो यहाँ ज्ञान न पेलो जाओ अपने अब्बा का ख्याल रखो

@laluprasadrjd बिहार में चारा चोर ईशवर/परमेशवर और संसद में कॉमेडियन गजब है रे भाई इतना मत समझाओ

First Published on February 17, 2017 6:03 am