दिल्ली: मदद का झांसा दे महिला से बलात्कार

हौजखास इलाके में शनिवार देर रात मदद का झांसा देकर एक महिला को एकांत जगह ले जाकर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस उपायुक्त का कहना है कि महिला ने आरोपी पर विश्वास किया और उसके साथ कुछ दूर तक चली पर उसने विश्वास तोड़कर उसका बलात्कार किया। महिला के बयान पर मेडिकल कराने के बाद मामले की जांच की जा रही है। बहुत जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, घटना शनिवार रात की है। एक महिल अपने दोस्तों के साथ हौजखास गांव घूमने के लिए आई थी। लौटते समय वह पैदल चल रही थी तभी एक एक अनजान व्यक्ति ने उसे गाड़ी से घर तक छोड़ने की बात कही और कहा की मेरी गाड़ी थोड़ी दूर पर है दोनों पैदल वहां तक चलें। महिला का आरोप है कुछ कदम चलने के बाद एकांत पार्क के पास अंधेरे में उस लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि उस लड़के के साथ कोई और दूसरे लड़के भी तो नहीं थे।

अलीपुर इलाके में बदमाशों ने शनिवार रात करीब दस बजे देवेंद्र कुमार मान नाम के एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। आरोपियों ने उसके पेट, कंधे और पैर में चार गोलियां मारीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने के बाद उसे शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

First Published on February 20, 2017 2:27 am