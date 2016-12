दिल्ली: दस साल की बच्ची से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

पूर्वी दिल्ली के गीता कालोनी इलाके में दस साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बच्ची को आॅटो में खींचकर इस वारदात को अंजाम दिया और इस बाबत किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पहले भी कई बार बच्ची के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर चुका है। वह पिछले तीन महीने से उसे आते-जाते तंग भी करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पाक्सो, बलात्कार, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मामला दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को शनिवार को कड़कड़डूमा अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित बच्ची गीता कालोनी में माता-पिता व दो भाइयों के साथ रहती है। दो दिन पहले दोपहर में वह काली माता मंदिर के पास से गुजर रही थी। वहीं पास में आरोपी लक्ष्मी अपने आॅटो में बैठा था। उसने बच्ची को अपने आॅटो में घसीट लिया और उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही उसने बच्ची को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इस बारे में बताया तो वह उसकी जान ले लेगा। इसके बाद बच्ची रोती हुई अपने घर पहुंची और परिजनों के पूछने पर सारी बात बता दी। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार देर रात पुलिस ने उसे इलाके से ही पकड़ लिया। बच्ची इस हादसे के बाद काफी डरी हुई थी। कांउसलर की मौजूदगी में पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अक्तूबर महीने में भी आरोपी ने उसके साथ बलात्कार की कोशिश की थी, लेकिन चिल्लाने पर उसे छोड़ दिया साथ ही इस बारे में किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी। धमकी से बच्ची डर गई थी, इसलिए उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था।

आपसी विवाद में मारा चाकू

समयपुर बादली इलाके में आपसी विवाद में एक युवक को चाकू मार कर जख्मी कर दिया गया है। पीड़ित के बयान पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित की पहचान 23 साल के सिविल डिफेंसकर्मी अंकित राणा के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ खेड़ा कलां गांव में रहता है। शुक्रवार को अंकित अपने दोस्त सागर के साथ मोटरसाइकिल पर घूमने के लिए निकला था। उसने पुलिस को बताया कि रास्ते में उसे मंजीत ने रोक लिया और वह बहस करने लगा, लेकिन दोस्तों के दखल के बाद वह उस समय वहां से चला गया था। कुछ देर बाद मंजीत अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंचा और अंकित के साथ मारपीट करने लगा। विरोध करने पर आरोपी अंकित पर चाकू से वार कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद उसने मामले की सूचना पुलिस को दी।

लाखों की नकदी और गहने लूटे

मौर्या एन्क्लेव इलाके में नकाबपोश बदमाश कारोबारी के घर से पौने पांच लाख रुपए और गहने लूट कर फरार हो गए। नकदी में 50 हजार रुपए के नए नोट और बाकी 4.25 लाख रुपए 50 और 100 रुपए के नोट में थे। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार, पवन कुमार परिवार के साथ पीतमपुरा केयू ब्लॉक में रहते हैं। उनका निजी कारोबार है।

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले शाम को कुमार की पत्नी कुसुम अपने कमरे में लेटी हुई थी। अचानक कमरे में दो नकाबपोश बदमाश आए और कुसुम के सिर पर पिस्तौल रख दी। एक बदमाश ने नकदी और गहने निकालने को कहा और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। कुसुम के मना करने पर एक बदमाश ने उनके मुंह पर पाउडर फेंका। इससे डरकर कुसुम ने अलमारी में रखी नकदी, दस सोने की गिन्नी, चार सोने की चेन, चार चांदी के सिक्के व एक जोड़ी सोने के कंगन निकालकर बदमाशों को दे दिए। इसके बाद बदमाश शोर बचाने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। वारदात का पता घर के दूसरे कमरे और छत पर बैठे सदस्यों को भी नहीं चला। कुसुम के अनुसार बदमाश मंकी कैप पहने हुए थे।

First Published on December 25, 2016 2:32 am