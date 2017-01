दिल्ली: चलती कार में युवती से सामूहिक बलात्कार, तीनों आरोपी गिरफ्तार

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मोतीबाग इलाके में बलात्कार का एक मामला सामने आया है। यहां सोमवार देर रात तीन युवकों ने 21 साल की एक युवती के साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने धारा 376 (डी), 354, 323 और 34 के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।

पुलिस उपायुक्त रोमिल बनिया के मुताबिक, जनता कैंप दक्षिणी मोतीबाग की एक झुग्गी में रहने वाली पीड़ित युवती ने शिकायतदर्ज कराई है कि वैगन आर चला रहे ड्राइवर आरिफ और उसके साथी पार्किंग अटेंडेंट मेहरबान व विजय ने मिलकर उसे अगवा किया और उसके साथ चलती कार में सामूहिक बलात्कार किया। वहीं आरोपियों का कहना है कि वे आपस में जानकार हैं और वारदात को झुग्गी में अंजाम दिया गया है। पुलिस ने कार को जब्त कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।

First Published on February 1, 2017 2:04 am