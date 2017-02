रामजस विवाद पर सबने कसी कमर, अरविंद केजरीवाल ने कहा- दिल्ली पुलिस भाजपा की एजंट

दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस मामले में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। इतना ही नहीं दिल्ली महिला आयोग ने भी इसपर संज्ञान ले लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामजस कॉलेज में हुए संघर्षों से निपटने को लेकर दिल्ली पुलिस के रवैए की आलोचना की और आरोप लगाया कि पुलिस बल भाजपा की ‘एजंट’ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करने और 22 फरवरी को हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार पुलिस को भी पकड़ने की अपील की। केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा-एबीवीपी और भाजपा के एक एजंट के रूप में दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। पुलिस का कर्तव्य दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करना है और एबीवीपी और भाजपा को गुंडागीरी नहीं करने देना चाहिए। आप संयोजक ने कहा-मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री भाजपा के एक कार्यकर्ता के जैसे नहीं बल्कि निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। वह केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि मेरे सहित सभी लोगों के हैं और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए।

दिल्ली महिला आयोग ( डीसीडब्ल्यू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने रामजस कॉलेज में पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं पर कथित हमले की जांच के आदेश दिए हैं और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सेंट्रल रेंज संयुक्त पुलिस आयुक्त को जारी नोटिस में कहा गया है-हमारा मानना है कि पुलिसकर्मियों द्वारा हमले छेड़छाड़ हैं और इन्हें कड़ा दंड देने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की ओर से महिला प्रदर्शनकारियों की पिटाई और दुर्व्यवहार की पूरी दिल्ली और भारत में चर्चा है और इसने दिल्ली पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाया है। यह रक्षकों के हमलावर बनने का अद्भुत मामला है। आयोग अखबार की खबरों को पढ़कर अचंभित है जिसमें दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि उसे नहीं मालूम कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए। इस तरह के बयान पुलिस के राजनीतिकरण पर संदेह उठाते हैं और मामले की जल्द जांच की जरूरत है। रामजस कॉलेज में बुधवार को वाम समर्थित आईसा और आरएसएस समर्थित एबीवीपी सदस्यों के बीच संघर्ष हो गया था। इस संघर्ष की शुरुआत जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शेहला रशीद के ‘विरोध की संस्कृति’ विषय पर आयोजित एक सेमिनार को लेकर हुई।

First Published on February 26, 2017 2:34 am