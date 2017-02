रामजस मामला: तीन पुलिसकर्मी निलंबित

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में दो दिन पहले हुई भिड़ंत का मुद्दा गुरुवार को भी कैंपस से लेकर पुलिस मुख्यालय तक गरमाया रहा। आइसा से जुड़े जवाहर लाल नेहरू और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने आइटीओ पर दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जबकि कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन आॅफ इंडिया (एनएसयूआइ) ने मौरिस नगर थाने पर शांति मार्च निकाला। दिल्ली विश्वविद्यालय के उतरी परिसर में तनाव पसरा है। रामजस कालेज बंद रहा। वामपंथी छात्र संगठनों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच, पुलिस मुख्यालय ने स्वीकार किया कि इस झड़प से गैरपेशेवराना तरीके से निपटा गया। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच को अपराध शाखा को सौंप दिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) केके व्यास ने कहा कि अपराध शाखा नार्थ कैंपस की घटना की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों और छात्रों से अनुचित व्यवहार के लिए पहली नजर में तीन पुलिस वालों की पहचान की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक ने कहा कि नार्थ कैंपस में छात्र गुटों में हुई झड़पों के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कुछ पुलिसकर्मी अनुपयुक्त और गैर पेशेवर कार्रवाई में शामिल थे। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने छात्रों के अभिभावकों से धैर्य रखने और दिल्ली विश्वविद्यालय में पठन पाठन सुचारु रूप से चलाए जाने वाला माहौल बनाने का भरोसा दिया है।

इधर दो दिनों से प्रदर्शन में नहीं पहुंच रहे राजद्रोह के आरोपी जेएनयू छात्र उमर खालिद ने आइटीओ पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यहां प्रदर्शन में ‘परिषद से आजादी’ के नारे लग रहे थे और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की जा रही थी। प्रदर्शन के दौरान खालिद ने कहा- अगर मैं रामजस में बोला होता तो केवल कुछ ही लोगों ने मुझे सुना होता। अब मुझे पूरा देश सुन रहा है। दिल्ली पुलिस मेरे खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं कर पाई है और वे कहते हैं कि मैं राष्ट्रविरोधी हूं और मेरा आतंकवादी संगठनों से संबंध है।

सनद रहे कि रामजस कॉलेज में वामपंथी छात्र संगठन आइसा और भाजपा समर्थित परिषद के बीच हिंसक झड़प हो गई थी और कई छात्र घायल हो गए थे। झड़प की वजह राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे जेएनयू छात्र उमर खालिद और शेहला रशीद को ‘विरोध की संस्कृति’ विषयक संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना था। वैसे अभाविप के विरोध के चलते कॉलेज प्रशासन ने यह संगोष्ठी रद्द कर दिया था।

यहां पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे वाम दल समर्थित आइसा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विशेष आयुक्त (दक्षिण पश्चिम) दीपेंद्र पाठक ने गलती करने वाले सभी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई का वादा करते हुए कहा कि पुलिस उपायुक्त स्तर के एक अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। अभाविप के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली पुलिस के मुख्यालय पर जुटे आइसा प्रदर्शनकारियों ने जब यह पूछा कि हिंसा के दौरान अभाविप के कार्यकर्ता एक पुलिस वाहन के ऊपर खड़े दिखे थे, तो पाठक ने कहा कि यदि ऐसा हुआ है तो यह गलत है। विशेष आयुक्त (कानून व्यवस्था) एसबीके सिंह भी छात्रों से मिले और मामले की एक निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि दोनों ओर से कई शिकायतें दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने छात्रों से कहा, हम चाहते हैं कि आप जांच में हिस्सा लें। हम आपका बयान दर्ज करेंगे और आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। यदि एक ही घटना पर 10 शिकायतें होंगी तो हम 10 प्राथमिकी दर्ज नहीं करेंगे बल्कि सारे बयान दर्ज करेंगे।

गुरुवार को कैंपस में चुनाव सरीखा माहौल था। रामजस कालेज में सुबह से ही कक्षाएं निलंबित रहीं। कला संकाय, विधि संकाय, हिंदू कालेज से लेकर पूरे कैंपस में जगह जगह गुट बनाकर चर्चाओं का आलम गर्म रहा। छात्र मार्ग स्थित डूसू कार्यालय में भी गहमागहमी रही। अभाविप के करीब 50 सदस्य नार्थ कैंपस में कला संकाय के बाहर जमा हुए और उन्होंने दोहराया कि वे इस विश्वविद्यालय में जेएनयू जैसी घटनाएं नहीं होने देंगे। कैंपस में तनाव का माहौल है। कुलपति योगेश त्यागी ने कहा कि लोगों व छात्रों को संयम नहीं खोना चाहिए और परिसर में शांति बनाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से बचा जाना चाहिए। यह कोई हल नहीं प्रदान करेगा और न ही किसी सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। प्राक्टर कार्यालय इस मामले को देखेगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देखी जा सकती है। हालांकि प्रशासन ने दावा किया कि इसकी वजह प्रशासनिक है न कि तनावपूर्ण स्थिति।

नार्थ कैंपस में छात्र गुटों में हुई झड़पों के दौरान यह संज्ञान में आया है कि कुछ पुलिसकर्मी अनुपयुक्त और गैर पेशेवर कार्रवाई में शामिल थे। मीडिया कर्मियों और छात्रों से अनुचित व्यवहार के लिए पहली नजर में तीन पुलिस वालों की पहचान की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

– दिल्ली पुलिस

अगर मैं रामजस में बोला होता तो केवल कुछ ही लोगों ने मुझे सुना होता। अब मुझे पूरा देश सुन रहा है। दिल्ली पुलिस मेरे खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं कर पाई है और वे कहते हैं कि मैं राष्ट्रविरोधी हूं और मेरा आतंकवादी संगठनों से संबंध है।

– उमर खालिद

रामजस कॉलेज में हुई हिंसा पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि इससे पहले गुरुवार को दिन में जावड़ेकर ने मामले में हस्तक्षेप करने से पूरी तरह इनकार करते हुए कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है और पुलिस समुचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा था, ‘हम हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? वह स्वायत्त विश्वविद्यालय है। पुलिस मामले की जांच करेगी और समुचित कार्रवाई करेगी।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 24, 2017 1:00 am