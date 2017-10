राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु, स्वस्थ एवं देशसेवा में सर्मिपत जीवन की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लिखा, ‘राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें हमारे राष्ट्र के लिए सर्मिपत लंबा और स्वस्थ्य जीवन दे। जबसे उनका कार्यकाल शुरू हुआ है, राष्ट्रपति जी ने अपने सरल और दयालु स्वभाव के माध्यम से स्वयं को भारत के लोगों का प्रिय बना लिया है।’ पीएम मोदी ने कोविन्द को उनके 72वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए आगे लिखा, ‘मैंने हमेशा पाया है कि राष्ट्रपति जी 125 करोड़ भारतीयों, खास तौर गरीबों और वंचितों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील हैं।’ पीएम के अलावा उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

गौरतलब है कि वकील, अनुभवी राजनीतिक प्रतिनिधि तथा भारतीय सार्वजनिक जीवन और समाज में समतावाद और एकता के समर्थक रामनाथ कोविन्द का जन्म एक अक्तूबर, 1945 को कानपुर के निकट, उत्तर प्रदेश के परौंख गांव में हुआ। 25 जुलाई, 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले, कोविन्द ने 16 अगस्त, 2015 से 20 जून, 2017 तक बिहार राज्य के 36वें राज्यपाल के रूप में कार्य किया।

कोविन्द ने कानपुर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और कानपुर विश्वविद्यालय से बी.कॉम और एलएलबी की उपाधियां प्राप्त कीं। वर्ष 1971 में उन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में प्रवेश किया। कोविन्द वर्ष 1977 से 1979 तक दिल्ली उच्च न्यायालय में केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता तथा वर्ष 1980 से 1993 तक उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय सरकार के स्थायी परामर्शक थे। वह साल 1978 में भारत के उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट-ऑन-रिकार्ड बने। उन्होंने 1993 तक लगभग 16 वर्ष तक दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस की। कोविन्द अप्रैल, 1994 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उन्होंने मार्च, 2006 तक उच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया।

Birthday wishes to Rashtrapati ji. May Almighty bless him with a long and healthy life devoted to the service of our nation @rashtrapatibhvn — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2017

Since his tenure began Rashtrapati ji has endeared himself to the people of India through his simple & compassionate nature @rashtrapatibhvn — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2017

I have always found Rashtrapati ji to be sensitive towards the aspirations of 125 crore Indians, especially the poor and marginalised. — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2017

Warm greetings and best wishes to Rashtrapati Shri Ram Nath Kovindji on his birthday today. May he be blessed with a healthy and long life. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 1, 2017

Rashtrapatiji is known for his simplicity and his love for the people of India. His commitment for the uplift of the poor is admirable. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 1, 2017

Met Rashtrapati Shri. Ram Nath Kovind ji to convey him Birthday Greetings. pic.twitter.com/Z6f25caIne — VicePresidentOfIndia (@VPSecretariat) October 1, 2017

Birthday greetings to @rashtrapatibhvn Ram Nath Kovind ji — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 1, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App