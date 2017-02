अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव और निलंबित IAS अधिकारी राजेंद्र कुमार ने सीबीआइ पर फिर लगाया आरोप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव और निलंबित आइएएस अधिकारी राजेंद्र कुमार ने सीबीआइ पर फिर से आरोप लगाया है। अपने ताजा ब्लॉग में उन्होंने लिखा है कि आरोपपत्र दायर करने के बाद भी जांच जारी रखकर सीबीआइ ने अपराध दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों का दुरुपयोग किया। हाल ही में राजनीतिक दल में शामिल होने की इच्छा प्रकट कर चुके कुमार ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (8) आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद भी और जांच की इजाजत देती है लेकिन जब कोई नया सबूत आता है तभी उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा, ‘और यह भी, जब आरोपपत्र धारा 173 (2) के तहत दायर किया गया हो तब कभी नहीं’।

कुमार ने आगे लिखा है, ‘सीबीआइ उन लोगों पर दबाव डालना जारी रखकर अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का दुरुपयोग कर रही है जिन्हें उसने इस मामले में मेरे ही साथ फंसाया था। अन्यथा, उसने जांच पूरी करके और जरूरी सभी सबूतों को इकट्ठा करके ही आरोपपत्र दायर किया होता’। उन्होंने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि वह समझ गई है कि उसने जो आरोपपत्र दायर किया है वह फेल होने जा रहा है अतएव, लोगों को धमकाना जारी रखने का एक मात्र तरीका अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करना है’। सीबीआइ ने कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में पिछले साल दिसंबर में कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश रचकर 2007-2015 के बीच ठेके देने में दिल्ली सरकार को 12 करोड़ रुपए का चूना लगाया।

First Published on February 9, 2017 3:00 am