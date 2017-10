दिल्ली स्थित शानदार ऐतिहासिक इमारत राष्ट्रपति भवन का दीदार करने के लिए आपके पास बेजोड़ मौका है। इसके लिए आपको न्योता भेजा है खुद भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। जी हां, ये कोरी कल्पना या झूठ नहीं बल्कि सौ फीसदी सच्ची खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा है, ‘अगली बार यदि आप दिल्ली में हैं, तो मैं आपको राष्ट्रपति भवन घुमने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये दुनिया भर में फैले भारतीयों के लिए है।’ इस ट्वीट को 9 हजार लोग लाइक कर चुके हैं जबकि 3 हजार लोग रीट्वीट कर चुके हैं। राष्ट्रपति के इस कदम को सोशल मीडिया में जबर्दस्त तारीफ मिल रही है। कुछ लोग उन्हें ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति बता रहे हैं तो कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च सत्ता प्रतिष्ठान से लोगों जुड़ने का मौका दिया है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली के दिल रायसीना हिल में स्थित है। 340 कमरों वाला ये ऐतिहासिक इमारत दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को मिले आवास में सबसे बड़ा है। इस भव्यता और नक्काशी सैलानियों को बरबश ही अपनी ओर खींच लेती है।

The next time you are in Delhi, I invite you to visit Rashtrapati Bhavan. It belongs to Indians all over the world #PresidentKovind

— President of India (@rashtrapatibhvn) October 4, 2017