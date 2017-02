दिल्ली: घूसखोरी में धरे गए दो बड़े अफसर, IPL सट्टेबाजों से रिश्वत लेने का आरोप

सीबीआइ ने मंगलवार को आइपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी प्रकरण की जांच करने वाले प्रवर्तन निदेशालय के तत्कालीन संयुक्त निदेशक जेपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सिंह आइपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी घोटाले के आरोपियों से कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोपों की जांच का सामना कर रहे थे। भारतीय राजस्व सेवा के 2000 बैच के अधिकारी सिंह सीमा और उत्पाद शुल्क प्रकोष्ठ के अधिकारी हैं। प्रवर्तन निदेशालय से मिली शिकायत के आधार पर सीबीआइ उनकी जांच कर रही थी। वे अब भारतीय राजस्व सेवा में सीमा और उत्पाद शुल्क इकाई में आयुक्त के तौर पर अपने मूल काडर में चले गए हैं। सिंह के अलावा, सीबीआइ ने प्रवर्तन अधिकारी संजय और दो गैर सरकारी व्यक्तियों विमल अग्रवाल और चंद्रेश पटेल को भी गिरफ्तार किया है। सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद सीबीआइ की ओर से दिए गए बयान में कहा गया कि यह आरोप है कि सट्टे में धनशोधन और अन्य ऐसी गतिविधियों की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों ने आरोपियों और संदिग्ध व्यक्तियों से कथित तौर पर मोटी रिश्वत मांगी थी और स्वीकार की थी।

सूत्रों ने बताया, निदेशालय की अमदाबाद इकाई 2000 करोड़ रुपए के आइपीएल सट्टेबाजी कांड और 5,000 करोड़ रुपए के धनशोधन की जांच कर रही थी जो कथित हवाला आॅपरेटर अफरोज फट्टा के खिलाफ था। इस मामले में संदिग्धों ने कथित तौर पर फायदा मांगा था। सीबीआइ ने कहा था कि भूल-चूक के विभिन्न बाकी कृत्यों के बदले इन अधिकारियों ने कथित तौर पर मोटी रिश्वत ली थी। सिंह और प्रवर्तन निदेशालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ सीबीआइ ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। सूत्रों ने बताया कि निदेशालय के निदेशक को विभिन्न तबकों से इसकी अमदाबाद इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत मांगने के बारे में कई शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों को जांच के लिए सीबीआइ को भेज दिया गया था। ।

घूसखोरी में धरे गए दो बड़े अफसर

मंगलवार को दो बड़े अफसर सीबीआइ के शिकंजे में आए। इन अधिकारियों को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पहले मामले में जांच एजंसी ने आइआरएस अधिकारी और प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व संयुक्त निदेशक जेपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया जो क्रिकेट सट्टेबाजी घोटाले के आरोपियों से रिश्वत लेने के मुलजिम हैं। दूसरे मामले में सीबीआइ ने छत्तीसगढ़ सरकार में प्रधान सचिव बीएल अग्रवाल और दो अन्य को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया। अग्रवाल अपने विरुद्ध चल रही सीबीआइ जांच को दबाना चाहते थे। उधर शुल्क कम करने के एवज में एक कंपनी से तीन लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआइ ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। अनिल कुमार, अजय सिंह और रविंदर दहिया को हरियाणा में सोनीपत के मुरथल से गिरफ्तार किया गया।

