किन्नर ने दोस्त के साथ मिल 16 साल की लड़की को अगवा कर किया रेप, गिरफ्तार

देश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढती जा रही है। आए दिन किसी न किसी राज्य में महिलाएं किसी न किसी व्यक्ति की हवस का शिकार बन रही है। ताजा मामला दिल्ली का है जहां पर एक नाबालिग के साथ किन्नर और उसके दोस्त ने बलात्कार किया है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। यह मामला दिल्ली के अशोक विहार इलाके का है जहां पर 16 साल की लड़की के साथ किन्नर और उसके दोस्त ने मिलकर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पीड़िता मानसिक रुप से कमजोर है।

पुलिस ने बताया कि किन्नर निशा और उसका दोस्त ताराचंद पीड़िता के घर आते-जाते रहते थे और उसके साथ खेलते थे। पीड़िता की मां ने कई बार दोनों से मना भी किया था कि वे उनके घर न आया करे और उनकी बेटी से दूर रहे। शुक्रवार की रात पीड़िता बिना मां को बताए घर से बाहर चली गई लेकिन कुछ दूर जाने के बाद जब उसने घर वापस लौटना चाहा तो वह घर का रास्ता भूल चुकी थी। इसका फायदा पास में रहने वाली किन्नर निशा और उसके दोस्त ताराचंद ने उठा लिया। दोनों आरोपी पीड़िता को खींचकर अपने घर में ले गए। जहां पर दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया। पीड़िता के चीखने की आवाज जब पढ़ोसियों ने निशा के घर से सुनी तो उन्होंने निशा के घर का दरवाजा तोड़ दिया। घर में घुसने के बाद उन्होंने देखा कि पीड़िता नग्नवस्था में है और दरी हुई है। इस घटना की जानकारी उन्होंने पीड़िता के परिवार वालों को दी और दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जहां से दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं पीड़िता का मेड़िकल कराने के बाद उसे एक एनजीओ में भेजा गया है जहां पर उसकी काउंसलिंग की जा रही है।

First Published on February 5, 2017 9:30 am