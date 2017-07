शख्स ने नरेन्द्र मोदी से पूछा- सर रामनाथ कोविंद को कौन सी मिठाई खिलाई, तो पीएम ने दिया ये जवाब

देश के 14वें राष्ट्रपति बनने जा रहे रामनाथ कोविंद जब चुनाव जीते तो उन्हें बधाई देने वालों की कतार लग गई। पीएम नरेन्द्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रामनाथ कोविंद के घर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर रामनाथ कोविंद को मिठाई भी खिलाई। ये तस्वीरें मीडिया के माध्यम से लोगों तक भी पहुंची। कई लोगों ने मजाक मजाक में पीएम से पूछा कि उन्होंने भावी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कौन सी मिठाई खिलाई। ट्वीटर पर ईशान नाम के यूजर ने भी पीएम से पूछा, ‘सर आपने उन्हें कौन सी मिठाई खिलाई।’ इस शख्स के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब पीएम ने इन्हें ट्वीटर पर जवाब भी दिया। पीएम ने जवाब में लिखा, ‘ लड्डू’। तस्वीरों में भी दिख रहा है कि पीएम रामनाथ कोविंद को मिठाई खिला रहे हैं।

पीएम के इस जवाब के बाद कई लोगों ने उनसे तरह तरह के सवाल पूछे। पुनीता तिवारी ने पूछा, ‘सर ये किसके दुकान का लड्डू था।’ आशुतोष झा नाम के यूजर ने लिखा, ‘सर जलेबी खिलानी चाहिए हमारी राष्ट्रीय मिठाई है।’ एक यूजर ने लिखा, ‘अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद, पूरा देश आपको इसी तरह लड्डू खिलायेगा।’ हर्षित कौर ने लिखा है कि सर आपका सेंस ऑफ हयूमर भी बेहतरीन है। अबसार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि क्या ये मोदीचूर के लड्डू हैं। एक यूजर ने लिखा है कि, ‘एक पीएम का स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी संवेदनशीलता तो देखिए! इतने पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के बीच भी अपनी सरलता कायम रख पाना अद्भुत है!’

M Also.

But, Laddoo Ke Jagah Jalebi hota to aur achha hota…

— Ashutosh Jha (@Ajashutoshjha) July 21, 2017