फुटबाल से खुलेंगे सीएपीएफ में नौकरी के रास्ते

संदीप भूषण

भारत में फुटबाल को बाकी खेलों से कम ही आंका जाता है, लेकिन अगर यही नौकरी पाने का एक माध्यम बन जाए तो देश के कोने-कोने तक आसानी से पहुंच सकता है। जी हां, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) ऐसी ही एक योजना तैयार कर रहा है। इसके माध्यम से किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में पदक पाने से पहले ही अच्छे पद पर नौकरी मिल सकती है। इसका प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। दरअसल, फीफा अंडर-17 विश्व कप का आयोजन भारत में होने की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री ने फुटबाल को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर काम शुरू करने का आदेश खेल मंत्रालय को दिया है। इसी क्रम में गृह मंत्रालय ने एक कदम आगे बढ़ाया और देश के कोने-कोने तक फुटबाल को पहुंचाने के लिए सीएपीएफ ऊर्जा अंडर-19 फुटबाल प्रतिभा खोज टूर्नामेंट का आयोजन किया। तीन चरणों में हुए इस टूर्नामेंट के माध्यम से कई बच्चे राष्ट्रीय टीम और मान्यता प्राप्त क्लब टीमों का हिस्सा बने। अब ऊर्जा के तहत ही नई प्रतिभा की खोज के साथ उन्हें आर्थिक मदद देने के लिए सीएपीएफ ने खिलाड़ियों को नौकरी देने की योजना बनाई है। इस संबंध में एसएसबी की महानिरीक्षक (कार्मिक और प्रशिक्षण) रेणुका मिश्रा ने बताया कि ऊर्जा से इस साल सिर्फ खिलाड़ियों को चयनित कर राष्ट्रीय स्तर के क्लबों और राष्ट्रीय टीम को दिया गया है। हमारी योजना है कि खिलाड़ियों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी भी दी जाए। इसके लिए एक प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि अभी तक सीएपीएफ में खिलाड़ियों को नौकरी देने के जो नियम हैं उनके मुताबिक या तो उनकी कांस्टेबल स्तर पर भर्ती होती है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता को इंस्पेक्टर या डिप्टी एसपी स्तर पर बहाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें भर्ती के नियमों में बदलाव भी शामिल हैं। अगर मंजूरी मिल जाती है तो इसका मतलब होगा कि अब पदक विजेताओं के अलावा अन्य खिलाड़ी जो ऊर्जा टूर्नामेंट में खेलेंगे,उन्हें उनकी योग्यता के मुताबिक पद दिए जाएंगे। क्या ऊर्जा में खेलने के लिए किसी क्लब से जुड़ना जरूरी है? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हमारे पास समय की कमी थी इसलिए हमने क्लब और स्कूलों से खिलाड़ियों को लिया।

अगले साल से हम इसके लिए अगल योजना बना रहे हैं जिसके तहत हम ज्यादा से ज्याद गांव और कस्बों से बच्चों को लेंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 19, 2017 5:52 am