सरकार के खिलाफ कामगारों ने मोर्चा खोला

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने केंद्र सरकार के बजट को उद्योगपतियों का बजट बताया है। संघ का कहना है कि इस बजट में मजदूरों, कामगारों के हितों के लिए कोई घोषणाएं नहीं की गई। बीएमएस ने सरकार को चेतानवी दी है कि यदि उसने बजट में मजदूरों और कामगारों के हितों में कोई बड़े फैसले नहीं लिए तो वह मौजूदा सरकार के खिलाफ देशभर में आंदोलन छेड़ेगी। बीएमएस की ओर से बजट के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना और प्रदर्शन किया गया। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार और वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ नारेबाजी की। बीएमएस के राष्ट्रीय मंत्री जयंती लाल ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट पूरी तरह से मजदूर विरोधी है। बजट में मजदूरों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है।

एरियर का भी कोई जिक्र नहीं है। नोटबंदी के बाद उम्मीद थी कि कालाधन मजदूरों के कल्याण के लिए लगाया जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ानी चाहिए। ताकि कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा हो।बीएमएस के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने जेटली के बजट को खोखला बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार को गरीबों की सरकार कहते हैं। शायद उनकी नजर में गरीब अंबानी, अडाणी और विजय माल्या हैं। सरकार ने कर्ज में डूबे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। बीएमएस नेता पवन कुमार ने कहा कि बजट में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के लिए भी कुछ नहीं किया गया है। उन प्रतिष्ठानों के भी कर्मचारी परेशान हैं। सब कुछ उद्योगपतियों के हितों के लिए हो रहा है। नोटबंदी से हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

बीएमएस नेता पवन कुमार ने कहा कि सरकार के पास अभी भी समय है, उसे मजदूरों और कामगारों के हितों में फैसले लेने होंगे। देशभर के आंगनबाड़ी, आशा किरण में काम करने वालों को सामाजिक सुविधाएं देनी होंगी। बजट के विरोध में देश भर में 500 जगहों पर बीएमएस की ओर से प्रदर्शन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वे तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगें, जब तक सरकार बजट में मजदूरों और कामगारों के लिए कोई नए प्रावधान नहीं लेकर आती है।

First Published on February 3, 2017 1:47 am