2016 में Social Media पर छाए रहे ये मुद्दे, इसी प्लेटफार्म से कोई बना हीरो तो किसी को पड़े खूब ताने

सोशल मीडिया के इस युग में कई हस्तियों के ट्वीट को लेकर इस वर्ष खासा विवाद देखने को मिला, वहीं एक पोस्ट ने पाकिस्तान के एक अदने से चाय वाले को हीरो बना दिया। इस मंच की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने फेसबुक के जरिए अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की। इस वर्ष रियो ओलंपिक में भारतीय दल के निराशाजनक प्रदर्शन को लेकर लेखिका और स्तंभकार शोभा डे के ट्वीट को लेकर खासा विवाद देखने को मिला।

लेखिका ने आठ अगस्त को एक ट्वीट कर कहा, ‘ओलंपिक में टीम इंडिया का लक्ष्य : रियो जाओ। सेल्फी लो। खाली हाथ वापस आओ।’’

उन्होंने साथ ही कहा था, ‘‘रूपये और समय का गजब नुकसान।’ शोभा डे की इस टिप्पणी के लिए, वर्ष 2008 के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अभिनव ब्रिंदा, बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा और टेनिस खिलाड़ी सोमदेव देव बर्मन समेत अन्य खिलाड़ियों एवं आम लोगों ने उनकी आलोचना की। क्रिकेट और अपनी चुटीली टिप्पणियों के लिए मशहूर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग एवं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया।

मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा ने नौ सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ट्वीट किया, जिसके बाद वह सुर्खियों में आ गये।

कपिल ने ट्वीट कर कहा, ‘‘मैं विगत पांच वर्षों से 15 करोड़ रुपये आयकर के रूप में अदा कर रहा हूं और कार्यालय बनाने के लिए अब भी मुझको रिश्वत के रूप में पांच लाख रुपये बीएमसी को देना है।’ एक अन्य ट्वीट में कपिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादे पर चुटकी लेते हुए कहा, ‘‘क्या यही हैं आपके अच्छे दिन?’

अपने जमाने के दिग्गज अभिनेता रिषि कपूर हमेशा अपने ट्वीटों के कारण विवादों में घिर जाते हैं। इस साल 17 मई को ट्वीट कर उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस द्वारा गांधी परिवार के नाम पर रखी गयी संपत्तियों के नाम बदलिए। बां्रदा…वर्ली सी लिंक का नाम लता मंगेशकर या जेआरडी टाटा लिंक रोड रखिए। बाप का माल समझ रखा था?’ उन्होंने साथ ही कहा, ‘‘हम लोगों को देश की अहम संपत्तियों का नामकरण वैसे लोगों के नाम पर करना चाहिए, जिन्होंने समाज के लिए योगदान किया है। हर चीज गांधी के नाम पर। मैं सहमत नहीं हूं।’ अपने सिलसिलेवार ट्वीट में उन्होंने कहा, ‘‘फिल्म सिटी का नाम दिलीप कुमार, देव आनंद, अशोक कुमार या अमिताभ बच्चन के नाम पर रखा जाना चाहिए? राजीव गांधी उद्योग क्या होता है? सोचो दोस्तो।’

कपूर ने कहा, ‘‘क्यों इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर या मेरे रिषि कपूर के नाम पर क्यों नहीं? इतना सतही। क्या कहना है?’ उनकी इस टिप्प्णी के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के पोस्ट ट्विटर पर छा गये। इसके पहले पिछले वर्ष उन्होंने महाराष्ट्र में गोमांस को प्रतिबंधित किये जाने का विरोध करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किये थे। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस ट्वीट ने विवाद पैदा कर दिया, जिसमें उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय के आसपास भारतीय सेना के जवानों की मौजूदगी पर कड़ा विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए तब तक सचिवालय में रहेंगी, जब तक कोलकाता से सेना हटा न ली जाए।

हालांकि सेना ने साफ किया था कि वह हर वर्ष होने वाले नियमित अभ्यास के सिलसिले में कोलकाता में तैनात थी। इसके अलावा ओड़िशा के कालाहांडी में एक सरकारी अस्पताल की ओर से कोई वाहन मुहैया न कराए जाने के कारण एक व्यक्ति को 10 किलोमीटर तक अपनी पत्नी का शव कंधे पर ढोने को मजबूर होने की घटना सामने आने के एक दिन बाद इस मामले की जांच के आदेश दिए गए। इस बात की जांच के आदेश दिए गए हैं कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपनी पत्नी का शव कंधे पर रखकर ले जाना पड़ा। कालाहांडी जिले के रहने वाले राज्य के शहरी विकास मंत्री पुष्पेंद्र सिंह देव ने भुवनेश्वर में कहा, ‘कालाहांडी के जिला कलक्टर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। भवानीपटना के सब-कलक्टर को जांच करने और जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे।

