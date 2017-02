दिल्ली: पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने में चाकूबाजी, एक की मौत

खजूरी खास इलाके में पति-पत्नी के बीच हुई झगड़े को सुलझाने आए लड़की के मायकेवाले पर चली चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। उसे गुरु तेगबहादुर अस्पताल में वेंटीलेटर पर रखा गया है। पुलिस ने एक चाकू चलाने के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त एके सिंगला ने बताया कि मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि खजूरीखास के मुस्तफाबाद इलाके में पति पत्नी के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाने की बाबत बुलाई गई बैठक में चाकूबाजी हुई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां चार लोगों को घायल पाया। इन्हें तुरंत गुरु तेगबहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां देर रात एक व्यक्ति की मौत हो गई। मरने वाले युवक की पहचान मोहम्मद सैयद के रूप में हुई। सैयद लड़की रुखसार के भाई का दोस्त था और बीच-बचाव में उसकी जान चली गई।

पुलिस को जांच में पता चला कि नबीकरीम में रहने वाली रुखसार की नेहरू विहार के रहने वाले परवेज से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़की अपने मायके चली गई। वह मायके में रह रही थी। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई और तय हुआ कि लड़की के साथ उसके परिवार वाले परवेज के घर आएं और बातचीत करे। यहां दोनों पक्षों के बीच समाज के लोगों को भी बुलाया गया। बैठक में ही लड़की ने परवेज के घर से अपने मायकेवाले के साथ जाने की बात करने लगी। तभी दोनों पक्षों ने इस बात को गंभीरता से ले लिया और फिर आपसी तू-तू, मैं-मैं के बीच बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। परेवज के दोस्त रईस और प्रवेश ने लड़की वाले पर चाकू चला दी। चाकूबाजी में चार लोग घायल हो गए जिनमें सुब्रुती खान, अमरूद्दीन और मोहम्मद सैयद को गंभीर हालत में गुरु तेगबहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां बुधवार को सैयद ने दम तोड़ दिया। सैयद के अलावा एक अन्य घायल की हालत गंभीर है और उसे वेंटीलेटर पर रखा गया है। छह बच्चों के पिता सैयद लड़की रुखसार के भाई का दोस्त था। वह बीच-बचाव करने बैठक में आया था। लड़की वाले का आरोप है कि परवेज का परिवार दहेज की मांग कर रहा था और मना करने पर रुखसार को परेशान करता था। पुलिस ने इस मामले में कई बिंदुओं से जांच शुरू कर दी है।

First Published on February 16, 2017 3:19 am