आइएस से संबंध के आरोप में केरल का शख्स दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

इस्लामिक स्टेट (आइएस) से संदिग्ध तौर पर संबंध रखने वाले एक भारतीय नागरिक को यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिराफ्तार किया गया है। उसे दो बार तुर्की से निर्वासित किया जा चुका है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि उसके फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक एजंट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) प्रमोद सिंह कुशवाहा ने कहा कि केरल में कन्नूर के रहने वाले शाहजहां वेल्लूव कांडी (32) को दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने तुर्की की पुलिस से उसके निर्वासन की सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि उससे आइएस के अन्य गुर्गों के बारे में और उसके उन लोगों के साथ संपर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है।

अधिकारी ने बताया कि कांडी पिछले साल जून में अपनी पत्नी के साथ तुर्की गया था लेकिन उसे फरवरी में वहां से निर्वासित कर दिया गया। उसने आइएस में शामिल होने की कोशिश में सीरिया जाने का प्रयास किया था। उसकी पत्नी को भी भारत भेज दिया गया। उसने चेन्नई के एक एजंट की मदद से फर्जी पासपोर्ट हासिल किया। फर्जी दस्तावेजों में उसकी पहचान 35 साल के मोहम्मद इस्माइल के रूप में है। उन्होंने कहा कि वह मार्च में अकेले तुर्की गया था और पिछले महीने उसे सीरिया जाने की कोशिश की, लेकिन उसे दोबारा भारत निर्वासित कर दिया गया। उसे एक जुलाई को दिल्ली हवाईअड्डे से फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

First Published on July 13, 2017 5:14 am