नरम पड़ा ओला, शर्तें मानने को तैयार, दिल्ली-एनसीआर में करीब डेढ़ लाख कैब हड़ताल

ऐप आधारित टैक्सी चालकों की हड़ताल का सोमवार को चौथा दिन था। जंतर-मंतर पर जारी रही हड़ताल की वजह से दिल्ली-एनसीआर में चलने वाली करीब डेढ़ लाख कैब सड़कों से बाहर रहीं। कार्यदिवस का पहला दिन होने के कारण लोगों को कैब नहीं मिलने से परेशानी भी झेलनी पड़ी। वहीं कैब चालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरी तरह नहीं मान लिया जाता और उनकी मांगों को लिखित रूप से स्वीकार नहीं किया जाता तब तक वह उनका आंदोलन जारी रहेगा। कैब चालकों का कहना है कि ऐप आधारित कंपनियों के विज्ञापन में उन्हें एक लाख रुपए महीना कमाने का प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन कंपनी ने कुछ दिनों बाद ही अपना किराया कम कर दिया। साथ ही उनके राइड भी मनमाने तौर पर दिए। इससे वे कर्ज पर टैक्सी लेकर फंस गए।

हालांकि हड़ताल का आह्वान करने वाली सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन आॅफ दिल्ली के पदाधिकारियों ने एक सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। उनका कहना है कि उन्हें सोमवार को ‘ओला’ की तरफ से उनकी शर्तें मानने का मौखिक आश्वासन मिला है। जिसमें कंपनी की तरफ से कैब चालकों की प्रमुख मांगों को मान लिया गया है। जबकि ‘उबर’ की तरफ से सोमवार को कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सर्वोदय ड्राइवर एसोसिएशन आॅफ दिल्ली के उपाध्यक्ष रवि राठौर ने बताया कि अब कैब ग्राहक की शिकायत पर ओला ने 500 रुपए की सजा राशि खत्म करने की भी बात कही है। ड्यूटी के दौरान चालकों की दुर्घटना पर राहत देने के लिए नीति बनाने की बात भी स्वीकारी गई है। इसके साथ ही कैब चालकों से 25 फीसद कमीशन भी नहीं लेने का वादा किया गया है।

कैब ड्राइवर नारायण का कहना था कि उन्होंने दिल्ली में 20 हजार रुपए की नौकरी छोड़कर टैक्सी ली और इन कंपनियों में लगा दिया। शुरू में तो कमाई ठीक हुई लेकिन पिछले करीब एक साल से 6 रुपए प्रति किलोमीटर पर टैक्सी चलाने और राइड देने में भी मुंहदेखी करने से आमदनी 25 से 30 हजार रुपए के बीच हो गई। उनका कहना था कि उनके सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से पहले ओला-उबर की टैक्सियों को राइड मिलता है उनसे बचने पर बाकी कैबवालों को मिलता है। कैब चालकों का कहना है कि उन्हें भी ओला-उबर 21 रुपए के सरकारी रेट दिए जाएं। उनका कहना था कि उनकी मांग यह नहीं कि 21 रुपए ही प्रति किलोमीटर चाहिए। लेकिन वाजिब किराया दर 16 रुपए तक मिले। जिससे कि वो डीजल और ईएमआइ के बाद घर खर्चे के लिए अच्छी बचत हो। उनका कहना था कि अभी उन्हें प्रति किलोमीटर किराया दर 6 रुपए मिलता है। जिसमें से 3.50 रुपए डीजल खर्च में और करीब 1.50 रुपए ईएमआइ में भरने में खर्च हो जाते हैं। इसके बाद एक रुपया प्रति किलोमीटर की बचत होती है। इसमें कभी-कभी ग्राहकों की शिकायत पर कंपनी को जुर्माने भी पड़ते हैं।

नंदराम की भी खुद की कैब है और ऐप आधारित कंपनियों से राइड मिलने से अपनी कमाई करते हैं। नंदराम का कहना था कि एप आधारित कंपनी से छोटी गाड़ी 25 हजार रुपए डाउन पेमेंट पर मिलती है। जिसकी बाजार में किमत 2.5 लाख रुपए होती है। लेकिन कंपनी को प्रतिदिन 800 रुपए जमा करने होते हैं और इस तरह तीन साल तक जमा करने होते हैं। नंदराम का कहना था कि तीन सालों में 2.5 लाख रुपए की गाड़ी 8 लाख रुपए की पड़ती है। जबकि रोजाना दो हजार से ढाई हजार रुपए के बीच ही काम मिलता है।

First Published on February 14, 2017 3:38 am