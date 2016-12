दिल्ली: नर्सरी दाखिले की उल्टी गिनती शुरू

छह साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों के लिए निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए दौड़-भाग की प्रक्रिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजधानी के करीब 1,400 निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों (गैरसहायता प्राप्त) की नर्सरी कक्षाओं में आगामी शैक्षणिक सत्र में दाखिले की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो रही है। हालांकि, दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी यह अधिसूचना डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) के 285 स्कूलों पर लागू नहीं है। उनके लिए अलग से निर्देश और सारणी घोषित की जाएगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अनुसार 2 जनवरी से निजी स्कूलों के अनारक्षित सीटों (ओपेन सीट्स) के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उस दिन से ही स्कूलों में दाखिले के फॉर्म मिलने लगेंगे। भरे हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी है। ये स्कूल दाखिले के मापदंड और उसके प्वाइंट्स के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होंगे लेकिन उन्हें 51 मापदंडों की उस सूची से दूर रहना होगा।

जिसे सरकार ने 6 जनवरी 2016 के एक आदेश से खारिज कर दिया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बरकरार रखा था। समाप्त किए गए मापदंडों में शामिल हैं, अभिभावकों की शिक्षा, व्यवसाय, उम्र, मां की शिक्षा, पहले आओ पहले पाओ, मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार आदि। सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक विभाग के मॉड्युल में दिए गए लिंक के जरिए मापदंड और उन पर दिए जाने वाले प्वाइंट्स को अपलोड करना होगा। सफल अभ्यर्थियों की पहली सूची और साथ में प्रतिक्षा सूची 15 फरवरी को जारी की जाएगी। जिनमें प्वाइंट सिस्टम के तहत दिए गए अंक भी दिए जाएंगे। पहली सूची के बाद अभिभावकों को लिखित, ई-मेल या प्रत्यक्ष बातचीत के जरिए अपने बच्चे को मिले अंक से संबंधित शंकाओं के निवारण के लिए तीन दिन, 16, 17 और 18 फरवरी मिलेंगे। यदि कोई दूसरी सूची (प्रतिक्षा सूची के साथ) की संभावना बनती है तो वह 28 फरवरी को जारी की जाएगी। दाखिले की प्रक्रिया 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी।

शिक्षा निदेशालय ने अपने अधिसूचना में कहा है, ‘घोषित समय-सारणी में किसी तरह के बदलाव की नहीं होगा। सभी स्कूल को इस समय-सारणी की घोषणा अपने नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर करनी होगी। फॉर्म जमा करने की अंतिम तीथि 23 जनवरी तक सभी आवेदकों को आवेदन पत्र उपलब्ध होना चाहिए। अभिभावकों से दाखिले के लिए पंजीकरण फीस के रूप में केवल 25 रुपए वसूला जाएगा। स्कूलों से निर्देशिका खरीदना ऐच्छिक होगा।’ शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि न्यूनतम उम्र 31 मार्च (दाखिले के साल में) तक 3 साल होनी चाहिए। सीटों की संख्या को लेकर निदेशालय ने कहा है कि पिछले तीन सालों के दौरान प्रवेश के स्तर पर रही सबसे अधिक सीटों की संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र के रूप में जिन दस्तावेजों को स्वीकार किया जाएगा वे हैं, अभिभावक के नाम पर जारी राशन कार्ड, बच्चे या अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र, माता-पिता में से किसी भी एक का वोटर आइ-कार्ड, किसी एक अभिभावक के नाम पर बिजली या एमटीएनएल टेलिफोन बिल या पानी बिल या पासपोर्ट, या किसी एक अभिभावक के नाम पर जारी आधार कार्ड।

इन स्कूलों में ईडब्लूएस वर्ग के बच्चों के दाखिले लिए शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि विभाग कंप्यूटरीकृत लॉटरी की प्रक्रिया अपनाएगा। निदेशालय ने कहा है कि डीडीए की ओर से आवंटित जमीनों पर चल रहे निजी स्कूलों पर ये दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे, बशर्ते स्कूल स्थानीय बच्चों को दाखिला देने से इनकार नहीं करेंगे या फिर सोसाइटी पड़ोस या जिस जगह स्कूल स्थित हैं वहां के 75 बच्चों को दाखिला के लिए निर्णय लेता है। निदेशालय ने कहा है कि इन स्कूलों में दाखिले के लिए अलग दिशानिर्देश लिए जल्द ही जारी किया जाएगा।

First Published on December 21, 2016 2:34 am