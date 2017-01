नर्सरी दाखिला : दूसरे दिन भी असमंजस रहा बरकरार, अभिभावकों का आरोप- आप सरकार कर रही है गुमराह

दिल्ली के निजी मान्यता प्राप्त (गैर-सहायता प्राप्त) स्कूलों में मंगलवार को नर्सरी में दाखिले का दूसरा दिन भी असमंजस भरा रहा। सरकारी जमीन पर स्थित स्कूलों के लिए दिशानिर्देश अभी भी प्रतीक्षारत होने के कारण लगभग 285 स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन कई अभिभावकों ने मंगलवार को भी ऐसे स्कूलों की जानकारी नहीं होने के कारण अपना समय बेवजह दौड़-धूप में बर्बाद किया। सूत्रों के मुताबिक, डीडीए की जमीन पर बने स्कूलों के दिशानिर्देश की फाइल उपराज्यपाल के पास विचाराधीन पड़ी है और वे इसे अच्छी तरह से परखने के बाद ही मंजूरी देंगे। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शनिवार को ही अपना कार्यभार संभाला है।

अखिल भारतीय अभिभावक संघ के राष्ट्रीय संयोजक अशोक अग्रवाल ने कहा कि भ्रमित आप सरकार अभिभावकों को भी भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा, ‘सरकार की मंशा अभिभावकों की मदद की नहीं है। चाहे नर्सरी दाखिले का मामला हो या स्कूल फीस और कर्मचारियों के वेतन का, सरकार हमेशा निजी स्कूलों के साथ खड़ी है। अगर सरकार की मंशा होती तो वह स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर पाबंदी लगाने वाले विधेयक को कानूनी ढांचे का पालन करते हुए फिर से लेकर आती।’ गौरतलब है कि नवंबर 2015 में दिल्ली विधानसभा में लाए गए नर्सरी दाखिले में स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध के विधेयक को केंद्र की मंजूरी नहीं मिली है।

अशोक अग्रवाल ने कहा कि वैध कानून के अभाव में सरकारी जमीन पर स्थित स्कूल सरकार के आदेश के पालन के लिए बाध्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पूरी समस्या का एकमात्र समाधान स्क्रीनिंग की प्रक्रिया को खत्म करना है। दिल्ली राज्य पब्लिक स्कूल प्रबंधन संघ के आरजी जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार नर्सरी दाखिले के मामले को उलझा रही है और ऐसा लगता नहीं है कि सरकार को जल्दी है। जैन ने कहा कि सरकारी जमीन पर स्थित स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाने से जिन इलाकों में ज्यादा अच्छे स्कूल नहीं है वहां के अभिभावकों और बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है।

First Published on January 4, 2017 2:16 am