डिजिटल भुगतान की राह पर नहीं चल पा रहे दिल्ली के अस्पताल

नकदीरहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार हर जगह इसका प्रावधान करने की बात कह रही है, लेकिन उसके लिए संसाधनों और जागरूकता का इतना अभाव है कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में भी इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सीएन सेंटर के बाहर पैसे जमा करने की लाइन में मरीज खड़े थे, लेकिन उनके हाथ में किसी तरह का क्रेडिट कार्ड, एटीएम, चेक या ड्राफ्ट नहीं बल्कि नोटों का बंडल था। बड़ी जुगत से एक मरीज ने बंडल में से दस-दस के नोट निकाल कर 100 रुपए ईकोकार्डियोग्राफी जांच कराने के लिए जमा किए। काउंटर पर पूछने पर पता चला कि यहां पैसे जमा करने के लिए नकद व नकदीरहित दोनों तरह के इंतजाम हैं। स्वाइप मशीन भी लगी हुई है, लेकिन ज्यादातर मरीज नकद लेकर ही आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां 60 फीसद से ज्यादा मरीज दिल्ली के बाहर से व दूरदाराज के गांवों से आते हैं, जिनके पास एटीएम या के्रेडिट कार्ड तो दूर, बैंक में खाता तक नहीं है। अपनी मां की पित्त की थैली व लिवर के कैंसर का इलाज कराने सुल्तानपुर से आए जितेंद्र ने बताया कि उनके पिता का एक बीघा खेत है। खाने भर को भी पैदा नहीं होता। एक छोटी सी दुकान की है, जिससे किसी तरह से गुजारा हो रहा है। बचत है ही नहीं कि खाता खोलें। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यहां रोजाना 10 से 12 हजार मरीज ओपीडी में आते हैं, जिनमें से 40 फीसद नए मरीज होते हैं। ओपीडी कार्ड के लिए प्रति मरीज 10 रुपए लिए जाते हैं, लेकिन यह पैसा नकद ही आ रहा है। नकदी संकट के समय कुछ दिन अस्पताल ने इस शुल्क में छूट दे रखी थी। जांच व इलाज क ी बड़ी रकम पहले भी ड्राफ्ट या चेक से ली जाती थी। अभी भी वैसे ही ली जा रही है।

दिल्ली सरकार के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ विजन डे के मुताबिक अस्पताल में अधिकांश काम बिना पैसे का है, यानी सभी जांचें मुफ्त में होती हैं। 150 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में दवाएं भी केंद्रीय खरीद व्यवस्था से आती हंै। कुल मिला कर थोड़ा-बहुत काम ही नकदी से होता है। उन्होंने कहा कि लेखा विभाग के कामकाज के लिए स्वाइप मशीन तो मंगा ली है, लेकिन इंटरनेट का नेटवर्क आधे समय गायब रहता है। एक अधिकारी ने बताया कि मशीन से 100 रुपए जमा करने पर दो रुपए ट्रांजैक्शन शुल्क कट रहा है, जिसे हम किस मद में दिखाएं समझ में नहीं आता। राव तुलाराम अस्पताल के प्रदेश कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी गजराज तोमर ने कहा कि काफी हल्ला होने पर स्वाइप मशीन तो आ गई है, लेकिन बैंक मशीन के रखरखाव के लिए प्रतिमाह 250 रुपए मांग रहे हैं, जोकि साल भर का तीन हजार रुपए बनता है। वहीं कार्ड स्वाइप करने का सर्विस चार्ज भी कोई नहीं देना चाहता। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कैंटीन इंचार्ज मुकेश ने बताया कि रोजाना आठ नौ हजार रुपए के खाने-पीने के सामान की बिक्री होती है, लेकिन सब नकद में ही होता है क्योंकि कैंटीन में सब्जी दूध लाने के लिए नकद चाहिए।

First Published on February 22, 2017 2:53 am