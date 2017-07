दिल्ली: महेंद्रा पार्क में नौ लाख रुपए की लूट

महेंद्रा पार्क इलाके में सोमवार को एक कारोबारी से हथियारों के बल पर नौ लाख रुपए लूट लिए गए। मामले पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महेंद्रा पार्क इलाके के जहांगीरपुरी ए-ब्लॉक में पवन कुमार यादव का अमूल दूध का कारोबार है। उसने गंगा डिस्ट्रीब्यूटर नाम से अमूल से एजंसी ले रखी है। बताया जा रहा है कि सोमवार दिन में पवन अपने कर्मचारियों के साथ रुपए गिन रहे थे, तभी तीन बदमाश उनकी दुकान में घुसे और हथियार की नोंक पर पवन से नौ लाख रुपए लूट लिए। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने कारोबारी के कर्मचारियों के जेब से भी हथियार की नोंक पर रुपए निकलवाए और कहा कि पैसे दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर मामले की जांच कर रही है।

जोगा गिरोह के दो बदमाश गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने लूटपाट करने वाले जोगेंद्र उर्फ जोगा गिरोह के कुख्यात बदमाश अजय उर्फ जितेंद्र व धर्मेंद्र उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से दो नौ एमएम की पिस्टल व चार कारतूस बरामद हुए हैं। अजय पर हत्या, लूट, डकैती के 27 मामले दर्ज हैं। यह गिरोह न सिर्फ हथियार के दम पर वाहनों को लूट लेता है बल्कि घरों में लूटपाट के दौरान हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता। शाखा के उपायुक्त रामगोपाल नाइक ने बताया कि 6 जुलाई को हवलदार हरिओम को सूचना मिली कि कुछ हथियारबंद बदमाश रोहिणी सेक्टर-20 बाबा पार्क के पास पहुंच रहे हैं। सूचना पर एसीपी श्वेता चौहान की टीम ने अजय व धर्मेंद्र के पास से एक-एक नौ एमएम पिस्टल व दो कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में 8वीं पास अजय उर्फ जितेंद्र ने बताया कि बचपन से ही वह आपराधिक वारदात कर रहा था और बाद में उसकी मुलाकात जोगेंद्र उर्फ जोगा से हुई।

आसानी से रुपये कमाने के लिए उसने जोगा के साथ मिलकर लूट व चोरी करना शुरू कर दिया और चंद दिनों में ही अजय जोगा गैंग का कुख्यात बन बैठा। धर्मेंद्र भी अजय के जरिए जोगा गैंग में शामिल हो गया और कई लूट की वारदात में शामिल रहा। अजय सुल्तानपुरी इलाके में सट्टा गिरोह भी चलाता है। पूछताछ में उसने बताया कि जोगेंद्र ने ही उन दोनों को नौ एमएम की पिस्टल उपलब्ध कराई थीं। अजय ने बताया कि वे हथियार के दम पर वाहनों की लूट करते थे और फिर उन्होंने दिन के उजाले में खुले घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वे घर के अंदर घुसकर लोगों को हथियार के दम पर बंधक बना लेते थे और फिर लूट व डकैती को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। विरोध करने पर वह लोगों की हत्या करने से भी नहीं चूकते थे। इस दौरान गिरोह का एक सदस्य घर के बाहर रहता था।

