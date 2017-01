सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर NGT ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का मुद्दा मंगलवार को और गंभीर हो गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाए गए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पूर्वी दिल्ली में सफाई-व्यवस्था ठप पड़ने पर नाराजगी जताई। उसने केंद्र, दिल्ली सरकार व मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों से कर्मचारियों की हड़ताल के बाबत जवाब भी मांगा है। हड़ताल की वजह कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं होना है। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, आप सरकार और सफाई कर्मचारी संघ को नोटिस जारी कर पूछा है कि सड़कों से कचरा हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पीठ ने इस मुद्दे पर गतिरोध के कारण बताने को भी कहा है। पुर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के वकील बालेंदु शेखर ने पीठ को बताया था कि वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण ईडीएमसी के कर्मचारी 5 जनवरी से बेमियादी हड़ताल पर हैं। उन्होंने इस बाबत तत्काल निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। गतिरोध को खत्म करने के लिए उन्होंने अधिकरण से इस मामले में दखल देने की मांग भी की थी। ईडीएमसी के वकील ने कहा था कि अभूतपूर्व हालात बने हुए हैं और कचराघर पूरी तरह भर चुके हैं। उन्होंने सफाई कर्मचारियों का वेतन तुरंत जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। पूर्वी निगम के सफाई कर्मचारी 2015 से वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण पांच बार हड़ताल पर जा चुके हैं। इस बार उनका विरोध नवंबर और दिसंबर के वेतन का भुगतान नहीं होने को लेकर है। एनजीटी ने इससे पहले सभी निगमों को दिल्ली के लिए समेकित कचरा प्रबंधन योजना बनाने, लैंडफिल साइटों की पहचान करने और वर्तमान लैंडफिल साइट की हालत सुधारने का निर्देश दिया था।

सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कर्मचारियों के आंदोलन का असर जहां पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर कूड़े के ढेर के रूप में दिखने लगा है। वहीं पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और सोमवार को मुख्यमंत्री के बयान के बाद विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता और कांग्रेस के सूबेदार के बयान ने राजनीति और गरमा दी है। दरअसल पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भाजपा का कब्जा है जबकि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। निगम ने दिल्ली सरकार पर पैसा नहीं देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को हड़ताल के छठे दिन यमुनापार के अधिकतर इलाकों में कूड़े के ढेर दिखे। कर्मचारी नेता संजय गहलौत के मुताबिक, वे बीते गुरुवार से प्रदर्शन कर रहे हैं और शुक्रवार से हड़ताल पर हैं। मंगलवार को कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल के तहत त्रिलोकपुरी के विधायक राजू धिंगान के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। गहलौत ने कहा कि दिल्ली सरकार और निगम की आपसी लड़ाई में कर्मचारी पिस रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि कभी वह हमें निगम का हिस्सा बताकर पल्ला झाड़ती है तो कभी खुद को कर्मचारियों का हितैषी बताकर वाहवाही बटोरना चाहती है। गहलौत ने कहा कि बुधवार को आंदोलन तेज करते हुए दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के विवेक विहार स्थित कार्यालय प्रदर्शन किया जाएगा।

हड़ताली कर्मचारियों का आरोप है कि तीन महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है। कई बार किए गए वादों के बावजूद उन्हें एरिअर, वर्दी व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। अनुमान के मुताबिक, पूरे यमुनापार में हर दिन करीब 2200 मैट्रिक टन कूड़ा निकलता है, जो गाजीपुर स्थित कूड़ा घर में डाला जाता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से मंगलवार तक अनुमानित 9000 मैट्रिक टन कूड़ा ढलाव घर में पड़ा है। लोगों को डर है कि अगर हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो प्रदूषित वातावरण में वे बीमार हो सकते हैं।

सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निगम पार्षदों पर इन कर्मचारियों की तनख्वाह अपनी जेबों में भरने का आरोप लगाया था। केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि भाजपा दिल्ली के साथ गंदी राजनीति कर रही है। उसके पार्षद निगम कर्मचारियों की पगार के पैसे का गबन कर रहे हैं और फिर दिल्ली की सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं। इस आरोप का जवाब देते हुए नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि वह तीनों नगर निगमों के सफाई कर्मचारियों के वेतन और अन्य देयों के भुगतान के लिए स्थाई प्रबंध करे ताकि दिल्ली की दो करोड़ आबादी निगम प्रदत्त सुविधाएं समय पर प्राप्त कर सके। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जान-बूझ कर दिल्ली में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं कर रही है। इसी कारण तीनों नगर निगमों के सामने बार-बार आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। यह तीसरी बार है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 14,000 कर्मचारी अपने वेतन, महंगाई भत्ता, बोनस आदि मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं उपराज्यपाल ने सफाई कमर्चारियों को वेतन देने के लिए फौरी तौर पर 119 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है।

कांग्रेस के पूर्व विधायक और सफाई कर्मचारियों के एक धड़े के नेता जयकिशन ने कहा कि कांग्रेस हमेशा सफाई कर्मचारियों के साथ है। राजस्थान और उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी और पर्यवेक्षक जयकिशन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने निगम कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में पटपड़गंज में चार घंटे कूड़े के ढेर पर रहकर यह जताया था कि कांग्रेस के अलावा आप और भाजपा इनके लिए खड़ी नहीं हो सकती। मौजूदा समय में जो हड़ताल की गई है वह सिर्फ आप और भाजपा की नूराकुश्ती का परिणाम है।

First Published on January 11, 2017 1:43 am