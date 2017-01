चुनौती 2017: सत्ता से रस्साकशी भी रहेगी बड़ी चुनौती

दिल्ली पुलिस के लिए नया साल कई मायने में चुनौतियों भरा रहेगा। नवनियुक्त उपराज्यपाल अनिल बैजल के प्रशासनिक अधिकार और दिल्ली सरकार के बीच तारतम्य बैठाने में पुलिस की भी अहम भूमिका होती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होने के नाते उपराज्यपाल के निर्देश का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस पिछले दो सालों से दिल्ली सरकार के निशाने पर रही है और यही कारण है कि दिल्ली के मंत्रियों और विधायकों की गिरफ्तारी जैसी जिम्मेदारी भी अंतत: पुलिस के लिए सरकार से टकराव जैसी स्थिति बनाती रही है। इन टकरावोें के बीच सबसे ज्यादा आतंकवादी धमकियों के मद्देनजर वीवीआइपी की सुरक्षा व्यवस्था सहित सामान्य लोगों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने और कई सनसनीखेज मामले का खुलासा करने की चुनौती भी पुलिस के लिए बनी रहेगी।

राष्ट्रपति ने मंज़ूर किया नजीब जंग का इस्तीफा; अनील बैजल हो सकते हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल

First Published on January 2, 2017 1:07 am