कारगिल शहीद की बेटी गुरमेहर कौर के पोस्ट पर किरण रिजिजू का ट्वीट- कौन लोग युवाओं की मानसिकता को दूषित कर रहे हैं?

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में हिंसा के बाद एबीवीपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वाली गुरमेहर कौर को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया है, ‘वे कौन लोग हैं जो इस युवा लड़की की मानसिकता को दूषित कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में सामर्थ्य रखने वाला देश दुश्मन से नहीं बल्कि इन हरकतों से हारता है।’ बता दें कि गुरमेहर के पिता कारगिल की जंग में शहीद हो गए थे। उन्‍होंने रामजस कॉलेज में हिंसा के बाद कैंपेन चलाया था कि वह एबीवीपी से डरती नहीं हैं। वे अकेली नहीं हैं उनके साथ पूरे देश के छात्र हैं। गुरमेहर ने बताया कि जब से वह छात्रों के पक्ष में खड़ी हुई हैं तब से उन्‍हें रेप की धमकियां मिल रही हैं। एक व्‍यक्ति ने तो फेसबुक पर कमेंट सेक्‍शन में विस्‍तार से लिखा है कि वह किस तरह से रेप करेगा। गुरमेहर लेडी श्रीराम कॉलेज में इंग्लिश(ऑनर्स) की पढ़ाई करती हैं।

Who’s polluting this young girl’s mind? A strong Arm Force prevents a war. India never attacked anyone but a weak India was always invaded. http://t.co/gXHkAGi9sh

It is due to this country India that you have freedom of expression. Iss desh ka namak khaa ke koi desh ke khilaf baat na kare: Kiren Rijiju pic.twitter.com/otqMRTR922

