दिल्ली: नजफगढ़ में 17 साल की लड़की को अज्ञात शख्स ने मारी गोली, मौत

दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बुधवार (21 दिसंबर) को एक 17 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। दोषी फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी छानबीन में जुटी है।

लड़की की मां ने बताया कि उसकी बेटी अपने दो दोस्तों के साथ लंच पर गई थी। वह वहां से आ गई थी और उसके दोस्तों ने उसे घर के बाहर ड्रॉप किया था। गाड़ी से वह लड़की उतरी ही थी कि उसकी मां ने गोली की आवाज सुनी। वह भागकर घर से निकलकर बाहर लड़की के पास गई तो उसने देखा कि लड़की वहां खून से लथपथ पड़ी थी। महिला ने अपनी बेटी के एक दोस्त को वहां से भागते हुए भी देखा था। लड़की का कत्ल जिस हथियार से हुआ वह मिल गया है।

17 year old girl shot dead in Delhi's Najafgarh area. Culprit absconding. Police begin investigation — ANI (@ANI_news) December 21, 2016

First Published on December 21, 2016 10:06 am