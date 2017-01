मां को प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में देखने वाले किशोर की हत्या

मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने का खमियाजा 15 साल के किशोर को जान देकर चुकाना पड़ा। आरोपी प्रेमी उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया और निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद उसके शव को सेक्टर-96 के नाले के पास फेंक दिया। इतना ही नहीं, आरोपी प्रेमी ने परिवारवालों के साथ मिलकर गुम हुए किशोर की तलाश भी की। पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन और रेकॉर्ड खंगालने के बाद जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की, तो मामले का खुलासा हुआ। थाना सेक्टर-39 पुलिस ने आरोपी के अलावा किशोर की मां को भी हिरासत में लिया है। शव का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया गया है कि आरोपी के मृतक की मां से पिछले 5-6 महीनों से नाजायज संबंध थे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला अमरीश कुमार अपने परिवार के साथ सलारपुर में रहता है।

अमरीश फेज-2 की एक कंपनी में कैब चलाता है। अमरीश का 15 साल का बेटा विक्रांत (बदला हुआ नाम) सलारपुर के न्यू ग्रीन पब्लिक स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वह स्कूल के ही शिक्षक से ट्यूशन भी पढ़ता था। 2 जनवरी को शाम 4.30 बजे विक्रांत ट्यूशन जाने के लिए निकला था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कहीं कोई सुराग नहीं मिलने पर थाना सेक्टर-39 पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दी गई। 8 जनवरी तक विक्रांत के नहीं मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उसी दिन रात को पुलिस को सेक्टर-96 में सड़ी-गली अवस्था में विक्रांत का शव मिला। परिजनों समेत कुछ लोगों से पूछताछ के बाद ही पुलिस ने आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र को पकड़ लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर जीतू ने जुर्म कबूल कर लिया।

First Published on January 10, 2017 4:39 am