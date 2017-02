दिल्ली: मोटरसाइकिल चोर डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा, 18 मोटरसाइकिल और फर्जी नंबर प्लेट जब्त

मोटरसाइकिल चोरी में एक डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा है। दक्षिण-पश्चिमी जिला पुलिस ने उसके कब्जे से 18 मोटरसाइकिल और फर्जी नंबर प्लेट भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि वह मोटरसाइकिलें चुरा कर उसे ओएलएक्स और क्विकर पर बेचता था। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी से 25 मामले सुलझा लिए गए। जिले के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र कुमार के मुताबिक, आरोपी डाक्टर पोलैंड से पढ़ कर लौटा है। उसकी पत्नी ने भी वहीं से एमबीबीएस किया है। दोनों में पोलेंड में ही दोस्ती हुई थी, बाद में शादी कर ली। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपी डाक्टर की पहचान सरफराज अहमद उर्फ डॉ. आनंद श्रीवास्तव उर्फ अंकित शर्मा के रूप में हुई है। वह उत्तमनगर के किरण गार्डन का रहने वाला है।

मोटरसाइकिलें चुरा कर वह उन्हें ओएलएक्स, क्विकर और क्लिक इंडिया जैसी साइटों पर अपलोड करके बेचता था। वह मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है और कर्ज लेकर पोलैंड में एमबीबीएस की डिग्री लेने गया था। इस बीच वहीं पढ़ रही एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई।बाद में दोनों दिल्ली आ गए। यहां इन दोनों को नौकरी नहीं मिली तो लड़की एम्स के एक डॉक्टर के साथ नर्स के रूप में काम करने लगी थी। दोनों ने शादी भी कर ली। पूछताछ में पता चला कि आरोपी डॉक्टर दिल्ली के द्वारका में पत्नी के साथ रहने लगा। वह मोटरसाइकिल चोरी कर गोदाम में छुपाया करता था। स्कैनर की मदद से वह चोरी की मोटरसाइकिलों के नकली कागजात तैयार कर खरीद-बिक्री करने वाली वेबसाइट के जरिए बेच देता था। अभी तक इसने करीब 50 मोटरसाइकिलें इन साइटों पर अपलोड की थीं, जिनमें से 20 से ज्यादा यह बेच चुका था।

उत्तर प्रदेश चुनाव 2017: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किए पीएम मोदी पर हमले

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 2:37 am